"Я б краще самоспалився": люди шоковані, дізнавшись, як насправді вирощують популярну ягоду

Журавлина / © Pixabay

Реклама

Користувачів соцмереж охопив шок після відео, яке показало справжні умови вирощування журавлини. Один із глядачів навіть написав: «Я б краще самоспалився, ніж пережив таке». Здавалося б, йдеться лише про звичайну ягоду, але спосіб її вирощування й збору викликав у мережі хвилю обговорень і здивування.

Про це повідомило видання Iflscience.

Все почалося з публікації користувача X під ніком @alaskastardust. Він поділився відео з журавлинної ферми, де червоні ягоди плавають на поверхні води, утворюючи мальовниче видовище.

Реклама

Для багатьох це стало відкриттям: люди вважали, що журавлина росте у воді, тоді як насправді болота затоплюють лише перед збором врожаю.

Як пояснює асоціація Massachusetts Cranberries, журавлина росте на низьких ліанах у спеціальних грядках із піску, торфу, гравію та глини. Ці ділянки, відомі як болота або трясовини, спочатку утворилися внаслідок льодовикових відкладень. Для нормального росту ягода потребує кислого торф’яного ґрунту, чистої прісної води та довгого вегетаційного періоду з квітня до листопада.

Під час збору врожаю фермери спеціально затоплюють болота приблизно на 40–45 см води на ніч перед збором врожаю. Як пояснюють у компанії Ocean Spray, це робиться для так званого «мокрого збору». Потім фермери використовують спеціальні машини, які збивають воду, відділяючи ягоди від лози. Завдяки маленьким повітряним кишеням у середині кожна ягода спливає на поверхню, що полегшує збір.

Однак не сам процес вирощування викликав у людей шок, а його природні «сусіди». З’ясувалося, що на журавлинних болотах активно живуть павуки-вовки.

Реклама

«Журавлинні болота повні павуків-вовків, які люблять підніматися на найвищу точку, а це ви, коли стоїте», — прокоментувала пост @alaskastardust жінка.

«Я краще спалю себе, ніж переживу це», — відповів їй інший користувач X.

Однак, павуки виконують важливу функцію — контролюють популяції шкідників, таких як журавлинні черв’яки чи довгоносики. Фермери не розводять павуків спеціально, але створюють умови, у яких вони можуть жити та полювати, адже це допомагає уникнути використання хімічних пестицидів.

Як зазначає видання Chef’s Resource, павуки-вовки є природними регуляторами чисельності шкідників і сприяють екологічно чистому вирощуванню ягід. Їхня присутність робить ферми більш сталими й безпечними для навколишнього середовища.

Реклама

Попри користь цих павуків, сама думка про те, що вони живуть на журавлинних фермах, викликала у багатьох відразу. У коментарях користувачі зізнаються, що тепер інакше сприйматимуть журавлину, а дехто відверто писав, що більше ніколи не зможе дивитися на журавлинний сік без огиди.

Нагадаємо, вірусний пост змусив користувачів замислитися над складом відомого сиру. Деякі навіть заявили, що після цього стануть веганами.