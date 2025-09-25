"Я бачила пекло": медсестра розповіла про моторошні видіння під час коми

Кома / © Freepik

Американська медсестра Бріджіт Кендіс переконує, що пережила майже смертельний досвід після небезпечної реакції на щеплення від COVID-19. Під час коми вона стверджує, що бачила пекло, де відбувалися моторошні тортури.

Про це розповідає Mirror.

Як все почалося

З 2020 року у світі зробили понад 14 мільярдів щеплень проти COVID-19, і більшість із них не викликали серйозних наслідків. Але Бріджіт розповідає, що саме після вакцинації у неї почалися серцева аритмія, панічні атаки й проблеми з диханням.

Жінка згадує, що колеги списували її симптоми на втому і стрес. Вона намагалася заглушити тривогу алкоголем, однак стан лише погіршувався.

Через кілька тижнів у Бріджіт з’явився дивний кашель, біль у горлі та відчуття нестачі повітря. Хоча аналізи показували нормальний рівень кисню, вона все частіше втрачала свідомість.

“Ви ще живі лише дивом”

Багато лікарів відмовлялися вірити пацієнтці, однак отоларинголог зрештою виявила критичні зміни: дихальні шляхи Бріджіт були звужені до розмірів олівцевого грифеля. Їй терміново потрібна була операція, проте невдовзі вона впала в кому.

Бачення пекла

Саме тоді, за словами медсестри, вона опинилася у моторошному місці, схожому на пекло. Там вона бачила демонів, які нагадували давньоєгипетських богів. Один із них, каже жінка, “зважував її життя на терезах”.

Бріджіт стверджує, що стала свідком численних тортур:

сім’ю змушували знову й знову дивитися, як страчують їхніх дітей;

чоловік мусив стріляти у власну дитину, яка була прикута до стіни;

людей спалювали живцем чи змушували нескінченно переживати свої найбільші страхи.

Врешті-решт, за словами жінки, муки почали переживати й вона сама.

“Я кричала до Ісуса”

Медсестра каже, що вийшла з коми лише після того, як у відчаї почала кликати на допомогу Ісуса. Це сталося на дев’ятий чи десятий день.

Після одужання Бріджіт повністю змінила своє життя: відмовилася від алкоголю, присвятила себе вірі й тепер активно розповідає про пережите, закликаючи людей замислитися про духовність.