"Я була у раю": у жінку влучила блискавка і вона померла на кілька хвилин — що вона побачила

У жінку вдарила блискавка

Жителька США розповіла, що коли вона йшла до синагоги, у неї влучила блискавка і вона пережила клінічну смерть. Американка стверджує, що під час цього вона побувала у раю.

Про це пише mirror.co.uk.

Елізабет Крон перебувала біля синагоги в Х’юстоні, штат Техас, коли у неї влучила блискавка. Вона зазначила, що тоді йшла до храму із 2-річним сином, якого тримала за руку, а в іншій руці у неї була парасоля, куди саме і вдарила блискавка.

Вона відчула удар та за її словами, на землі побачила своє тіло.

«Щойно я зрозуміла, що мертва, з’явилося світло. Це світло було цілісним. Воно було живим. Це світло було свідомим. І воно хотіло, щоб я пішла за ним. Це привело мене до місця, яке я назвала садом. Це був не такий сад, яким ви б його собі уявили тут, на землі. Не існує слів, щоб по-справжньому адекватно описати місце, де я була. Все було ідеально. Це місце було раєм», — згадує Елізабет.

Вона переконує, що тоді розмовляла з Богом. Він нібито запропонував їй залишитися або ж повернутися назад. Бог розповів, що вона народить третю дитину, яка вже вибрала Елізабет та її чоловіка батьками. Тоді вона вирішила повернутися і розплющила очі. Жінка каже, що побачила біля себе людей, які намагались її допомогти.

Елізабет зазначила, що про пережите вона розповіла рабинам, проте ті всерйоз не сприйняли її слів. Лише батьки повірили жінці.

Американка наголосила, що раніше вона не вірила у потойбіччя, проте після пережитого більше не боїться смерті.

