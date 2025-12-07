"Я думала, це спазми": жінка не знала про вагітність 9 місяців і вийшла з лікарні з немовлям

Жінка 9 місяців жила звичайним життям і народила, думаючи, що має менструальні болі / © pixabay.com

Реклама

Жінка, яка не знала, що вагітна, потрапила до лікарні, думаючи, що в неї болісні спазми, але через два дні вийшла з новонародженою дитиною.

Про це передає Newsweek.

Хоча багато жінок плекають свої вагітності та яскраво пам’ятають безліч змін, які зазнав їхній організм, того ж самого не можна сказати про Кейону Дікерсон. Протягом дев’яти місяців у неї все ще були регулярні менструації, які нічим не відрізнялися від норми, її вага не змінювалася, і точно не було жодного помітного животика.

Реклама

«Сильні спазми, які я відчувала, були схожі на менструальні спазми», — сказала Дікерсон. «Саме так я й потрапила до лікарні, бо подумала, що зі мною щось не так».

«Я звернулася до лікарні через біль, а через два дні вийшла з лікарні з новонародженим дитям», — сказала вона.

Зрештою, Дікерсон довелося зробити кесарів розтин, оскільки серцебиття її дитини постійно знижувалося. На щастя, її син народився благополучно і зараз почувається добре.

Для Дікерсон, м’яко кажучи, це був досить несподіваний поворот подій. Вона місяцями жила своїм звичайним життям, навіть не підозрюючи, що її життя ось-ось зміниться назавжди.

Реклама

«У мене не було жодних симптомів, не було збільшення ваги, все ще були сильні кровотечі щомісяця під час менструації. Я досі намагаюся все це осягнути, але загалом я щаслива», — сказала новоспечена мати.

Реакція в інтернеті перевершила всі очікування Дікерсон, а малюк вже став справжньою інтернет-сенсацією завдяки своїй несподіваній появі. Багато користувачів соціальних мереж скористалися коментарями, щоб поставити запитання та дізнатися більше про те, що відбулося за останні кілька місяців. В одному коментарі написано: «Я ніколи не зможу зрозуміти, як це можливо, але вітаю!»

Раніше ми писали, що захисниця з Кривого Рогу народила у 52 роки.