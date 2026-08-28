«Я капітан, і я вирішую»: пілот відмовився злітати та поставив пасажирів перед вибором

Капітан відмовився злітати з понад 180 пасажирами без однієї умови / © pixabay.com

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Незвичайна суперечка виникла на борту літака, який мав вилетіти з грецького острова Скіатос до Неаполя. Перед зльотом капітан повідомив понад 180 пасажирам про проблему, через яку рейс не міг вирушити.

Про це повідомило видання TVP Info.

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На борту перебували переважно італійські туристи, які поверталися додому після відпочинку у Греції. Слова капітана викликали серед них невдоволення та гучні протести.

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Причиною стала вага літака. Перед вильотом з’ясувалося, що для безпечного зльоту повітряне судно необхідно полегшити. Одним із варіантів було залишити на острові частину пасажирів, однак зрештою екіпаж запропонував інше рішення — не завантажувати частину їхніх валіз і доставити речі пізніше.

Пасажири зустріли таку пропозицію обуренням. Тоді капітан особисто втрутився у суперечку та наголосив, що відповідає за безпеку людей на борту.

«Я капітан, і я вирішую», — заявив він.

Пілот дав зрозуміти, що без зменшення ваги літак просто не злетить, і поставив мандрівників перед вибором.

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«Або пасажири, або багаж мають покинути літак. Що ви оберете?» — запитав капітан.

Залишати рейс ніхто з туристів не захотів, тому частина багажу залишилася на Скіатосі.

Місцевий аеропорт має коротшу злітно-посадкову смугу, ніж багато великих аеропортів. Перед зльотом екіпаж розраховує необхідні характеристики з урахуванням загальної ваги літака, температури, довжини та стану смуги, а також напрямку і сили вітру. Якщо отримані показники не дозволяють виконати безпечний зліт, одним із можливих рішень є зменшення ваги повітряного судна.

Після тривалих суперечок пасажири зрештою погодилися з рішенням капітана. Його позицію та пояснення наприкінці зустріли оплесками.

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