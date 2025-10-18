"Я ледь не заплакав": люди в шоці, дізнавшись, з чого насправді роблять пармезан

Пармезан / © Unsplash

Реклама

Пармезан — один із найвідоміших сирів у світі, але не всі споживачі знали, що він не підходить для вегетаріанців і веганів, адже його виробництво пов’язане з використанням ферменту з шлунку телят.

Про це повідомило видання Iflscience.

Дискусію у соцмережах розпочав користувач платформи X, який написав: «Сьогодні мені виповнилося кілька років, коли я дізнався, що пармезан виготовляють зі шлунка молодої корови, я ледве не заплакав. На даний момент мені просто доведеться повністю перейти на веганство».

Реклама

Пост швидко став вірусним і викликав тисячі коментарів. Люди зізнавалися, що не підозрювали про склад відомого сиру, а деякі обурювалися, що така інформація досі маловідома широкому загалу.

Як пояснюють експерти, традиційний пармезан (Parmigiano Reggiano) виготовляють із коров’ячого молока, яке дозріває щонайменше 12 місяців. Під час виробництва до молока додають сироватку та сичужний фермент — речовину, отриману з четвертого шлунка теляти, яке харчується лише молоком. Саме цей компонент допомагає молоку згортатися й формує правильну текстуру сиру.

Сичужний фермент, без якого не обходиться виготовлення пармезану, отримують із четвертого шлунка невідлучених телят — іноді ягнят чи козенят. За даними Courtyard Dairy, у шлунку молодих тварин міститься фермент хімозин, який природно розщеплює білки молока. Коли телята дорослішають, його замінюють інші травні ферменти. Саме хімозин і використовують у сироварінні, оскільки він забезпечує м’яку консистенцію та насичений смак готового продукту.

Хоча нині деякі виробники використовують рослинні або мікробні замінники сичужного ферменту, більшість класичних італійських сирів, зокрема пармезан, досі виготовляють за традиційною рецептурою.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні веганське вершкове масло все частіше замінює традиційне в кулінарії та випічці. Воно з’являється на полицях супермаркетів поряд із сирними продуктами та звичним маслом, але що ховається за цим «рослинним» продуктом та чи варто його пробувати?