“Я помер і повернувся”: військовий розповів, який дар він отримав після клінічної смерті

Чоловік отримав дар зцілення руками після клінічної смерті

Колишній військовий ВПС США Чейз Скайлар ДеМайо стверджує, що пережив клінічну смерть і повернувся до життя, отримавши від Ісуса нову місію — зцілювати інших за допомогою сили, вкладеної в його руки під час божественної зустрічі.

Про це пише Daily Mail.

Зупинка серця та зустріч у Раю

Подія, яка змінила життя ДеМайо, сталася у 2008 році, коли йому було 19 років. У госпіталі на авіабазі Ленглі у Вірджинії в його крапельницю випадково потрапила бульбашка повітря, що спричинило зупинку серця на кілька хвилин.

За словами ДеМайо, коли його серце зупинилось, він відчув, що «полетів угору, оточений світлом», і потрапив у яскравий сад із кольорами, набагато яскравішими, ніж будь-що на Землі.

«Я дивився на своє тіло зверху, коли мене закрутило вгору, як торнадо, оточеного світлом, ангелами, сміхом і музикою, схожою на дзвіночки,» — розповів ДеМайо журналістам.

Там він побачив чоловіка в мантії, якого одразу впізнав як Ісуса, який грав з «трирічною версією» Майо. Ісус спілкувався з ним без слів, але дав чітке доручення: повернутися на Землю з оновленою метою — нести світло, любов, сміх і радість та допомагати іншим.

Дар зцілення і місія

Після того, як він прокинувся без будь-яких тривалих наслідків для здоров’я, ДеМайо тримав свій досвід у таємниці, побоюючись осуду, але вже за кілька місяців після клінічної смерті звільнився з армії.

Через роки, у жовтні 2020 року, під час ретриту для ветеранів, він виявив у себе здатність зцілювати руками — як фізично, так і ментально. За його словами, коли він молиться за чиєсь здоров’я, він відчуває «поколювання» у долонях, і на них з’являються червоні відмітини.

«Я це приховував роками, щоб уникнути ярликів, але тепер я бачу це як дар, що змінив мій шлях,» — сказав ДеМайо.

Він додав, що продовжує спілкуватися з Ісусом та ангелами. Нещодавно, за його словами, Ісус порадив йому використовувати свій дар менше, оскільки «не можна забрати біль у всіх, тому що деяким людям потрібно пережити цей біль». Зараз ДеМайо прагне надихати ветеранів та інших людей, керуючись своєю «божественною місією» — нести надію і життєву мету.

