Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Цікaвинки
41
“Я помер і повернувся”: військовий розповів, який дар він отримав після клінічної смерті

Колишній військовий ВПС США Чейз Скайлар ДеМайо пережив зупинку серця, після чого стверджує, що повернувся до життя з новою місією та отримав дар відчувати емоції та зцілювати людей своїми долонями.

Ірина Ігнатова
Цілющі долоні

Чоловік отримав дар зцілення руками після клінічної смерті

Колишній військовий ВПС США Чейз Скайлар ДеМайо стверджує, що пережив клінічну смерть і повернувся до життя, отримавши від Ісуса нову місію — зцілювати інших за допомогою сили, вкладеної в його руки під час божественної зустрічі.

Про це пише Daily Mail.

Зупинка серця та зустріч у Раю

Подія, яка змінила життя ДеМайо, сталася у 2008 році, коли йому було 19 років. У госпіталі на авіабазі Ленглі у Вірджинії в його крапельницю випадково потрапила бульбашка повітря, що спричинило зупинку серця на кілька хвилин.

За словами ДеМайо, коли його серце зупинилось, він відчув, що «полетів угору, оточений світлом», і потрапив у яскравий сад із кольорами, набагато яскравішими, ніж будь-що на Землі.

«Я дивився на своє тіло зверху, коли мене закрутило вгору, як торнадо, оточеного світлом, ангелами, сміхом і музикою, схожою на дзвіночки,» — розповів ДеМайо журналістам.

Там він побачив чоловіка в мантії, якого одразу впізнав як Ісуса, який грав з «трирічною версією» Майо. Ісус спілкувався з ним без слів, але дав чітке доручення: повернутися на Землю з оновленою метою — нести світло, любов, сміх і радість та допомагати іншим.

Дар зцілення і місія

Після того, як він прокинувся без будь-яких тривалих наслідків для здоров’я, ДеМайо тримав свій досвід у таємниці, побоюючись осуду, але вже за кілька місяців після клінічної смерті звільнився з армії.

Через роки, у жовтні 2020 року, під час ретриту для ветеранів, він виявив у себе здатність зцілювати руками — як фізично, так і ментально. За його словами, коли він молиться за чиєсь здоров’я, він відчуває «поколювання» у долонях, і на них з’являються червоні відмітини.

«Я це приховував роками, щоб уникнути ярликів, але тепер я бачу це як дар, що змінив мій шлях,» — сказав ДеМайо.

Він додав, що продовжує спілкуватися з Ісусом та ангелами. Нещодавно, за його словами, Ісус порадив йому використовувати свій дар менше, оскільки «не можна забрати біль у всіх, тому що деяким людям потрібно пережити цей біль». Зараз ДеМайо прагне надихати ветеранів та інших людей, керуючись своєю «божественною місією» — нести надію і життєву мету.

Нагадаємо, жителька США Трісія Баркер розповіла, що вона була атеїсткою і не вірила в Бога, доки не померла на 3 хвилини та не зустрілася з ним. Жінка наполягає, що Господь підказав їй її призначення на землі.

