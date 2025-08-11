ТСН у соціальних мережах

"Я помер на 10 хвилин": чоловік описав, що відчуває людина після клінічної смерті

42-річний батько з Великої Британії пережив зупинку серця та кілька хвилин клінічної смерті. Він розповів, як почувався у момент між життям і смертю, та як лікарям вдалося його врятувати.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Клінічна смерть

Клінічна смерть / © Pixabay

42-річний Метью Аллік із Ромфорда, Східний Лондон, був упевнений, що здоровий. Він працював у нічні зміни, ходив до спортзалу кілька разів на тиждень і правильно харчувався. Але в серпні 2023 року його життя змінилося назавжди.

Про це розповідає Daily Mail.

Спершу з’явилися набряки на ногах, які зникали наступного дня. Потім – задишка навіть від простих рухів. Метью вирішив, що це наслідок нічної роботи, і не звернувся до лікаря.

Все змінилося на роботі, коли він не зміг піднятися навіть на кілька сходинок. “Я сказав колезі: викликай швидку. Я знав – щось серйозне”, – згадує чоловік.

Крок від життя до смерті

Парамедики приїхали за кілька хвилин. Вони виявили аритмію та вирішили відвезти Метью до лікарні Хаммерсміта.

У приймальному відділенні лікар попросив оцінити біль за шкалою від 1 до 10. “Щойно це було нуль, але зараз одинадцять. Ні – вже тринадцять”, – відповів Метью.

Після цих слів його серце зупинилося. Не було пульсу. Не було дихання.

10 хвилин без серця

Лікарі застосували дефібрилятор і провели настільки інтенсивну серцево-легеневу реанімацію, що в чоловіка почалася внутрішня кровотеча. Протягом кількох хвилин він вважався клінічно мертвим.

Сканування показало тромби розміром із крикетний м’яч у серці та легенях. Хірурги використали катетер, щоб “розрізати” згустки, і зробили кілька переливань крові, які врятували йому життя.

Родину попередили: навіть якщо він прокинеться, є високий ризик, що мозок буде мертвим через тривалу нестачу кисню.

Повернення

Через три дні Метью відкрив очі. Він нічого не пам’ятав із моменту смерті, але описав відчуття так: “Це було як мирний сон”.

Перші хвилини після пробудження він не міг рухати тілом і боявся, що залишиться паралізованим. Згодом чутливість почала повертатися.

Були й проблеми з пам’яттю – Метью плутав імена людей і навіть кольори. Та поступово він відновився і сьогодні ділиться своєю історією, щоб нагадати: навіть найздоровіші на вигляд люди можуть опинитися за крок від смерті.

“Я вчився жити заново” — як Метью повертався з того світу

Пробудження було лише початком боротьби. “Спочатку я впізнавав обличчя, але не міг пригадати імена. А ще перестав розрізняти кольори”, — розповідає Метью.

Він згадує, як брат приніс йому апельсин. “Я спитав: “А якого він кольору?” — і зрозумів, що мозок працює не так, як раніше” Щоб допомогти відновитися, брат змушував його цитувати улюблені фільми та смішні діалоги з комедій, повертаючи пам’ять крок за кроком.

Довелося вчитися всьому заново — сидіти, ходити, навіть контролювати сечовипускання.

“Це була шалена подорож. Я ніколи не думав, що опинюся в такій ситуації”, — каже чоловік.

Шок і пошук відповіді

Найбільше Метью приголомшило, коли лікарі повідомили: причиною стала серцева атака.

“Я фактично знепритомнів від шоку. Я ж був молодий, спортивний, ніколи не курив, не пив надміру. Як таке могло статися? Лікарі досі не знають”.

У лікарні його називали “чудотворцем” — виживання після 10 хвилин без серця вдається лише 5% пацієнтів. “Медсестри йшли коридором і казали: “Ось він!” Це було неймовірно”, — пригадує він.

Крапля крові, що рятує життя

Пізніше Метью дізнався, що врятувало його не лише втручання хірургів, а й переливання крові. Як афроамериканець, він потребував максимально сумісної донорської крові, але її вкрай бракує.

“Без переливання я б тут не сидів. Чиєсь рішення здати кров врятувало мені життя”, — каже він і додає, що тепер хоче підвищувати обізнаність про донорство, особливо серед чорношкірого населення.

Життя після смерті

Сьогодні Метью каже, що повернувся “на 75% до нормального стану”. Є дні, коли він почувається майже як раніше, і дні, коли біль у грудях і набряки ніг лякають: “А раптом це знову?”

Він все життя прийматиме препарати для розрідження крові, але вдячний за шанс, який отримав. “Моя сім’я, друзі, діти, наречена тоді — всі були поруч. Я зрозумів, наскільки мені пощастило, що я живий”.

