"Я помер на 6 хвилин": чоловік відверто розповів, що бачив в "іншому світі"

Чоловік розповів, що він побачив під час клінічної смерті / © iStock

Житель США під час занять спортом «помер на 6 хвилин». Коли його реанімували, він розповів про дивовижні речі.

Про це пише mirror.co.uk.

Філіп Хашейдер з міста Соук-Сіті, штат Вісконсін, США того дня їхав на заміну шин, коли вирішив заїхати до місцевого фітнес-центру, зрозумівши, що приїхав зарано.

Під час простих тренувань йому раптово стало зле: «Наступної миті я опинився в зовсім іншому вимірі».

Один з присутніх там медичних працівників швидкої допомоги сказав: «Філіп був клінічно мертвий. Його серце зупинилося. Він не дихав самостійно».

Медики відчайдушно намагалися реанімувати Філіпа.

«У той момент, коли я сидів там і насолоджувався всім цим, десяток медиків швидкої допомоги та персоналу лікарні відчайдушно намагалися реанімувати моє серце», — згадує чоловік.

Він зазначив, що навіть хотів сказати медикам: «Не турбуйтеся, все чудово».

Філіп пояснив, що досвід у потойбічному світі настільки яскравий, що здається, ніби він «витатуйований на його душі».

Описуючи ситуацію після зупинки серця, він згадував: «Це було як перебування у величезному відкритому амфітеатрі, де я усвідомив, що немає неба, немає зірок, немає місяця, немає галактик, і саме тоді я помітив, що продовжую рухатися вгору і вниз, і, задаючись питанням, що це таке, я зрозумів, що плаваю на цих хвилях енергії, які насуваються на мене.

Але вони не тільки насувалися на мене, вони проникали крізь мене, і я подумав, що це дійсно цікаво. Я не відчував страху, просто відчував тепло і прийняття, і я не знав, де я був, я навіть не думав про те, де я був, я просто був там».

Філіп описав, як бачив нескінченні всесвіти любові в величезній золотисто-жовтій сфері, яка заповнювала все поле зору навколо нього.

А говорячи про близькість до Бога, він додав: «Я відразу зрозумів, що це джерело всього творіння, що саме тут все створюється. Тож я зрозумів, що саме тут я народився, саме тут народилися ви, саме тут народилися всі і все, оскільки ми розуміємо народження як початок, завдяки якому кожен з нас несе в собі ДНК енергії творця і бере її з собою, куди б не пішов».

Філіп сказав, що пам’ятає, як дивився в нескінченність, перш ніж усвідомив, що перемістився в часі та просторі.

Він пояснив: «Перед мною відкрилися двері, і я пройшов крізь них. Я все ще не усвідомлював, що моє тіло лежало на підлозі. Я не мав жодного уявлення про те, що помер».

Чоловік зазначив, що коли він повернувся до життя, то вирішив про все розповісти людям, щоб дати їм надію, що життя після життя існує.

«Надія, про яку я говорю, пов’язана з тим, щоб не боятися того, що буде далі. Ми настільки прив’язані до фізичних речей тут, що не хочемо від них відмовлятися», — сказав Філіп.

Нагадаємо, Ніколь Меєвс шокувала своєю розповіддю про пережитий досвід: тунель світла, зустріч з неземними істотами та усвідомлення, що земне життя — ілюзія.