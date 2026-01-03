"Я померла і побачила істину": жінка, яка зірвалася з 18-метрової скелі, розповіла про життя після смерті

Еріка Тейт, яка пережила клінічну смерть, тепер поєднує психологію з духовними практиками. Фото: Instagram/@ericatait.spiritualtherapist

Історія Еріки Тейт почалася з трагедії у 2015 році, коли їй було лише 22. Під час ризикованого походу на скелі Палісейдс у Нью-Джерсі, США, без жодного страхувального спорядження дівчина зірвалася вниз і пережила клінічну смерть.

Про її неймовірний досвід та переродження пише видання Daily Mail.

Фатальний крок і 7 годин пекла

Еріка пролетіла близько 18 метрів. Удар об землю був нищівним: вона зламала хребет, таз, руки, ребра та пробила обидві легені. Попри жахливі травми, їй вдалося дістати телефон і викликати допомогу, але вона не могла пояснити, де саме знаходиться.

Рятувальна операція тривала довгих 7 годин. Саме в цей час, коли життя витікало з її тіла, почалося найцікавіше.

Вихід із тіла та «завантаження» істини

Еріка розповідає, що в якийсь момент біль зник, а її свідомість відділилася від фізичної оболонки. Вона опинилася у вимірі, де її особистість як «Еріки» перестала існувати.

Замість ангелів чи померлих родичів вона зустріла сліпуче біле світло, яке вона описує як «Бога» або «Універсальну свідомість».

«Це було схоже на те, що інформація завантажувалася просто в мої клітини», — згадує жінка.

Що вона дізналася «по той бік»:

Ілюзія розділення: На Землі нам здається, що ми окремі індивіди, але насправді все у Всесвіті — це єдина істота, створена з однієї енергії. Закон бумеранга: Оскільки ми всі єдині, завдаючи болю іншій людині, ми фактично завдаємо болю самі собі. Мета життя: Наша головна місія на Землі — «прокинутися», згадати цю єдність і жити зі співчуттям та любов’ю.

«Фільм» про життя без пекла і раю

Як і багато інших людей, що пережили клінічну смерть, Еріка побачила, як усе її життя промайнуло перед очима. Але замість страшного суду вона відчула лише об’єктивне розуміння.

«Єдиним, хто мене судив, була найбільш об’єктивна версія мене самої. Жодна зовнішня істота не казала мені, що я піду в пекло чи в рай», — пояснила вона.

Життя після «смерті»

Цей досвід докорінно змінив Еріку. З атеїстки, яка вірила лише в те, що можна побачити й торкнутися, вона перетворилася на людину з непохитним знанням про духовний вимір.

Зараз Еріці 33 роки. Вона повністю одужала і відкрила власну практику в Нью-Джерсі, де поєднує класичну психологію з духовними практиками та допомагає іншим людям знайти шлях до «пробудження» без проходження через смертельні випробування.

