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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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"Я померла на 17 хвилин": що бачила жінка, яку реанімували

Відвідувачка спортзалу під час тренування пережила клінічну смерть і повернулася до життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Я померла на 17 хвилин": що бачила жінка, яку реанімували

Фото ілюстративне / © Credits

41-річна Вікторія Томас, яку вважали здоровою й активною жінкою, пережила клінічну смерть прямо під час тренування у спортзалі. Після серцевої зупинки її серце не билося протягом 17 хвилин. Цей випадок повністю змінив її життя — і погляд на смерть.

Про історію жінки пише dailymail.

«Все стало чорним»: як це — вийти з тіла

У розмові з The Mirror, Вікторія згадує: «Я відчула, як ніби мене не стало. Було просто чорне нічого, а потім я ніби ширяла над тілом, дивилася вниз і подумала: „Які в мене набряклі ноги“».

Це відчуття, на її думку, не було галюцинацією — після перегляду фото, зробленого перед нападом, вона дійсно побачила набряки.

Без попереджень — і без надії

Перед зупинкою серця вона лише відчула легку слабкість і запаморочення. Вже за мить Вікторія знепритомніла. Персонал спортзалу та медики боролися за її життя 17 хвилин.

Її доставили до лікарні Бристоля, де вона провела три дні в комі. Після цього їй імплантували дефібрилятор, який кілька разів рятував її життя у наступні місяці — навіть коли вона повернулась до активного спорту.

Діагноз шокує: рідкісна генетична хвороба

Під час вагітності у 2021 році Вікторії поставили діагноз — синдром Данона, рідкісне генетичне порушення, яке вражає менше мільйона людей у світі. Прогноз — надзвичайно невтішний: середня тривалість життя жінок із цим захворюванням — лише 24 роки.

Її син Томмі не успадкував ген, що стало великим полегшенням.

Часу не залишилось: очікування серця

У 2022 році серце Вікторії працювало лише на 11%. Вона потрапила до списку на термінову трансплантацію і з жахом чекала кожного дня, поки їй дозволяли обійняти сина в лікарняній палаті. Два потенційних донори не підійшли.

Друге життя — і повернення до спорту

У квітні 2023 року їй нарешті пересадили серце у Бірмінгемі. Через місяць вона повернулась додому — і до активного життя. Сьогодні Вікторія знову грає у нетбол, готується до участі в Світових іграх трансплантованих у Німеччині та щодня дякує своєму донору за нове життя.

«Це — найцінніший подарунок. Я отримала другий шанс бути мамою й жити на повну», — каже вона.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що 59-річна жителька Барнслі Івонн Форд зазнала подряпини від бездомного цуценя, коли відпочивала у іншій країні. Через це невдовзі захворіла на сказ. Після тривалого інкубаційного періоду хвороба виявилася смертельною.

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