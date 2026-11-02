«Я вже ситий, а це лише початок»: німець отетерів від звичайного українського застілля (відео)

Німець вражений українським застіллям

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Традиція влаштовувати щедрі застілля є, певно, в кожній українській родині. Та іноземці дивуються, мовляв, навіщо стільки їжі? Українка Лілія вирішила показати чоловікові-німцю, які застілля заведено влаштовувати в неї на Батьківщині. Чоловік не зміг приховати свого захвату й водночас обурення.

Відео жінка опублікувала у TikTok.

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Німець здивувався, скільки їдять українці: реакція на пишне застілля

У своєму черговому ролику жінка зафіксувала емоційну реакцію коханого на багатий асортимент закусок, гарячого та солодощів. Чоловік щиро здивувався масштабам частування й зізнався, що не розуміє потреби у такій кількості їжі на столі.

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Під час застілля гість з Німеччини не приховував свого здивування від того, як розвивається трапеза.

«Отже, зараз я хочу сказати одне. Зараз ми вже сидимо півтори години. Стіл був спочатку справді повний. З нарізками, з усім, що до цього додається, з лососем. Я ситий. Справді дуже ситий», — каже чоловік.

Однак справжнім випробуванням для нього стала новина про те, що численні нарізки та рибні частування були лише першим етапом застілля.

«Ще буде риба, потім м’ясо, а потім ще десерт. Ех…», — тяжко зітхнувши, сказав чоловік.

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Відеоролик викликав жваве обговорення серед українців у коментарях. Пролунали доволі різні думки — від наявності в народу психологічної травми через наслідки Голодомору до того, що за кордоном на святах не їдять майже взагалі, а на десяток людей можуть подати лише одну закуску з чипсів.

«Думаю, це якийсь вид психологічної травми після Голодомору і „совка“, де кормили тільки ідеями і величчю».

«Обурюється, але не йде».

«Правду кажучи, я його розумію. Людям не треба так багато. Для чого, скільки наготовлювати в один день, щоб потім викидати? Як на мене, у нас вже культ їжі».

«Українці накривають щедрий стіл, бо в нашій культурі нагодувати гостя — означає виявити повагу, любов і турботу. Для нас важливо не просто запропонувати їжу, а дати людині відчути: „Ти нам дорогий, тобі тут раді“».

«Наш девіз: нехай краще залишиться їжа, ніж хтось піде голодним».

«Колись я прийшла до німців і в них на день народження був суп».

«У німців інша культура, ти приходиш у гості і в тебе тільки кава та хліб, будь готовий».

«Правильно каже. Вони в Європі кожен день їдять свіжий кусок м’яса, а ми наготуємо на один день, а потім тиждень доїдаємо жирне з холодильника».

Іноземці в Україні: останні новини

Нагадаємо, українська тіктокерка Карина Цимбук поділилася враженнями свого хлопця-француза Філіпа від візиту до Києва. Першим гастрономічним досвідом іноземця стали суші на фудкорті, а згодом він став палким шанувальником «Київської перепічки».

Крім того, француза приємно здивували доступні ціни в магазинах, ресторанах і транспорті, а також дисциплінованість місцевих водіїв та пішоходів на дорогах.

Найбільше гостя столиці вразила теплота українців під час зустрічей на вокзалі та їхній спокій і врівноваженість під час повітряних тривог. Попри загальний захват містом, Філіп також звернув увагу на певні недоліки, зазначивши, що Київ здається недофінансованим, бо деякі дороги та будівлі потребують ремонту.

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