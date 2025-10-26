ТСН у соціальних мережах

"Я зірвала джекпот!": українка купила в секондгенді сукню і розбагатіла

Користувачка TikTok знайшла гроші серед одягу.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Секондгенд

Секондгенд / © Pexels

Пошуки унікальних речей у комісійних магазинах чи секондгенді інколи обертаються справжніми сюрпризами. Саме про таку неймовірну історію розповіла одна дівчина, яка є завзятою шанувальницею «мисливства за скарбами» серед вживаних товарів. Її несподіване відкриття миттєво стало вірусним у соціальних мережах, викликавши шквал емоцій та захоплення у підписників.

Користувачка, відома в TikTok як Second&Ctock, поділилася зі своєю аудиторією сенсаційною новиною: серед асортименту одягу вона виявила банкноту номіналом $100. Як відбулася ця фантастична знахідка?

«Я знайшла 100 доларів у секонді. Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ці всі роки, що я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але, видно, не цього разу», — поділилася вона деталями, демонструючи трохи пом’яту купюру.

Блогерка, яка і раніше показувала глядачам різноманітні дрібниці, знайдені в кишенях одягу, цього разу відчула себе справжньою переможницею.

«Тим більше у цьому магазині мені вдалось знайти сукню ціною у 200 доларів. Пишіть у коментарях, що найдорожче ви знаходили у секонді», — закликала дівчина до обговорення своїх підписників.

У коментарях під відео розгорілася жвава дискусія. Дехто не повірив у знахідку, зауваживши, що в секонд-хендах зазвичай перевіряють кишені перед тим, як розвішують одяг, тож знайти щось подібне майже нереально.

Інші ділилися власними історіями вдалих покупок: одна користувачка розповіла, що натрапила на срібний ланцюжок із хрестиком від Tiffany, ще хтось згадав, що знаходив 220 євро, а згодом — ще 60 фунтів, а інша підписниця — що її чоловік колись знайшов золотий ланцюжок.

Дехто, навпаки, зізнався, що ніколи нічого не шукає в кишенях і навіть під час примірки не перевіряє речі, бо рідко відвідує такі магазини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які хвороби можна «придбати» разом із ношеним одягом, якій купують у секондхенді.

