"Я зірвала джекпот!": українка купила в секондгенді сукню і розбагатіла
Користувачка TikTok знайшла гроші серед одягу.
Пошуки унікальних речей у комісійних магазинах чи секондгенді інколи обертаються справжніми сюрпризами. Саме про таку неймовірну історію розповіла одна дівчина, яка є завзятою шанувальницею «мисливства за скарбами» серед вживаних товарів. Її несподіване відкриття миттєво стало вірусним у соціальних мережах, викликавши шквал емоцій та захоплення у підписників.
Користувачка, відома в TikTok як Second&Ctock, поділилася зі своєю аудиторією сенсаційною новиною: серед асортименту одягу вона виявила банкноту номіналом $100. Як відбулася ця фантастична знахідка?
«Я знайшла 100 доларів у секонді. Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ці всі роки, що я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але, видно, не цього разу», — поділилася вона деталями, демонструючи трохи пом’яту купюру.
Блогерка, яка і раніше показувала глядачам різноманітні дрібниці, знайдені в кишенях одягу, цього разу відчула себе справжньою переможницею.
«Тим більше у цьому магазині мені вдалось знайти сукню ціною у 200 доларів. Пишіть у коментарях, що найдорожче ви знаходили у секонді», — закликала дівчина до обговорення своїх підписників.
У коментарях під відео розгорілася жвава дискусія. Дехто не повірив у знахідку, зауваживши, що в секонд-хендах зазвичай перевіряють кишені перед тим, як розвішують одяг, тож знайти щось подібне майже нереально.
Інші ділилися власними історіями вдалих покупок: одна користувачка розповіла, що натрапила на срібний ланцюжок із хрестиком від Tiffany, ще хтось згадав, що знаходив 220 євро, а згодом — ще 60 фунтів, а інша підписниця — що її чоловік колись знайшов золотий ланцюжок.
Дехто, навпаки, зізнався, що ніколи нічого не шукає в кишенях і навіть під час примірки не перевіряє речі, бо рідко відвідує такі магазини.
