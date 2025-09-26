"Я живий": аргентинець шокував родину, прийшовши на власний похорон

Похорон / © Pixabay

В Аргентині похорон перетворився на справжній шок для рідних і друзів. 22-річний чоловік, якого всі вважали загиблим у ДТП, раптово з’явився живим і здоровим просто під час церемонії прощання.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався після аварії 18 вересня. Тоді вантажівка, що перевозила цукрову тростину, збила молодого чоловіка. Спершу поліція розглядала версію самогубства, однак справу перекваліфікували на вбивство з необережності та призначили судово-медичну експертизу. Наступного дня жінка заявила правоохоронцям, що впізнала у загиблому свого сина. Вона вказала на одяг і зовнішні риси. На цій підставі тіло передали для поховання без додаткової перевірки.

Поминальна служба відбулася на вихідних. У розпал церемонії до скорботних підійшов «померлий» і сказав: «Я живий!». Як виявилося, він кілька днів перебував у відпустці в місті Альдеретес, за сотні кілометрів від місця аварії, й не мав жодного уявлення про плутанину. Поліція одразу допитала чоловіка, а тіло, яке вже лежало в труні, відправили назад до моргу для повторної ідентифікації.

Зрештою встановили, що насправді загиблим був 28-річний Максиміліано Енріке Акоста з міста Дельфін-Галло. Його справжня родина отримала тіло, і 23 вересня у рідному місті відбулося поховання. При цьому з’ясувалося, що під час первинного повідомлення сім’ї Акости показали тіло іншої людини.

Брат загиблого, Ернан, заявив, що від самого початку процедура ідентифікації проводилася неналежним чином. За його словами, рідних кілька разів змушували приїжджати до моргу, а тіло передали без належної перевірки документів чи експертиз.

Генеральна прокуратура Аргентини вже розпочала внутрішнє розслідування. Правоохоронці мають з’ясувати, як саме виникла низка помилок під час встановлення особи загиблого і чому тіло віддали чужій родині.

