Ягода- афродизіак

Підвищення сексуального бажання за допомогою простих продуктів харчування може здатися дивним, але це питання, яке століттями хвилює людство. У пошуках природних «афродизіаків» експерти звернули увагу на один несподіваний, але популярний фрукт — полуницю. Чи справді ця звичайна ягода може стати секретом пристрасті у спальні?

Ягода, яка підвищує сексуальне бажання

Фахівці з Університету Пенсільванії стверджують, що полуниця справді може бути потужним засобом для підтримки лібідо. Їхня думка ґрунтується на високому вмісті вітаміну С в цій ягоді, цей вітамін потенційно пов’язаний зі збільшенням сексуального апетиту, хоча для повного підтвердження цього потрібні подальші дослідження.

Вітамін С також забезпечує «непряму» користь для сексуального життя чоловіків. Дослідження показують, що вітамін С, якщо його вживати як їжу (не як добавки), може захищати чоловіків від раку простати. Такий захист сприяє загальному зміцненню здоров’я, що, своєю чергою, позитивно впливає на сексуальне бажання та функцію.

Афродизіаки: міф чи реальність

Попри заяви щодо вітаміну С, тема афродизіаків є доволі суперечливою. Американська команда, що досліджувала властивості полуниці, не є самотньою у своїх висновках. Опублікований 2013 року огляд визнав роль афродизіаків — речовин, які, як вважається, посилюють сексуальну активність або бажання.

Вони пояснили, що афродизіаки можна класифікувати за способом їхньої дії на три типи — ті, що підвищують лібідо (бажання), ті, що підвищують потенцію (здатність до ерекції) і ті, що підвищують сексуальне задоволення.

Було заявлено, що полуниця разом із шоколадом, медом і навіть сирими устрицями мають «потенціал афродизіаків», проте наукове підтвердження їхнього безпосереднього впливу все ще залишається обмеженим.

Інші претенденти на афродизіаки та їхній потенціал

Окрім полуниці, експерти звернули увагу і на інші продукти, які нібито можуть покращити інтимне життя. Наприклад, деякі дослідження виявили зв’язок між вживанням кави та потенційним підвищенням сексуального збудження. Проте експертка з питань сексуального здоров’я Сара Муліндва зазначає, що це скоріше «вірусна примха, ніж доведений факт». Хоча кофеїн може мати певний вплив на організм, ідея про те, що кава може посилити оргазми, не підтверджена достатньою кількістю досліджень.

Загалом, як пояснюють автори згаданого огляду, «різні речовини тваринного та рослинного походження використовувалися в народній медицині для енергізації, оживлення та покращення сексуальної функції, але дуже мало з них було ідентифіковано фармакологічно».

Психологія та символізм: чому полуниця працює

Наука може не підтверджувати безпосередній ефект полуниці як афродизіаку, але її символізм і психологічний вплив важко переоцінити. Яскраво-червоний колір, солодкий смак, чуттєва форма та витончений аромат роблять її ідеальною для романтичної атмосфери. Сам акт вживання полуниці, особливо в парі, створює відчуття близькості та насолоди, що може значно покращити інтимне життя. Почуття, які викликає цей фрукт, можуть бути так само важливими, як і його хімічний склад.

Хоча полуниця, ймовірно, не є магічною пігулкою для підвищення лібідо, її потужний вплив на загальне здоров’я та психологічний настрій є беззаперечним. Високий вміст вітаміну С сприяє здоров’ю кровоносних судин, а інші компоненти допомагають боротися з втомою та підтримувати гарний настрій. У поєднанні зі збалансованим харчуванням, фізичною активністю та емоційною близькістю полуниця може стати не просто смачним перекусом, а приємним і корисним доповненням до повноцінного життя, сповненого пристрасті.