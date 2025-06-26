ТСН у соціальних мережах

Як алкоголь змінює мозок: вчені виявили небезпечні наслідки навіть після відмови

Алкоголь виявився пов’язаний із хворобою Альцгеймера, судинними ураженнями мозку та зниженням когнітивних функцій.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Алкоголь

Алкоголь / © Credits

Алкоголь має руйнівний вплив на здоров’я — і нове дослідження, проведене вченими з Університету Сан-Паулу в Бразилії, додає ще один тривожний пункт до цього списку. Результати свідчать: надмірне вживання спиртного пов’язане з підвищеним ризиком судинних уражень мозку, деменції та навіть ознаками хвороби Альцгеймера.

Про це пише Science Alert.

У межах дослідження було проаналізовано дані 1781 людини після смерті. Вивчивши результати аутопсії та звички у вживанні алкоголю, які визначали родичі померлих, дослідники виявили: у людей, які зловживали алкоголем, ризик розвитку судинних уражень мозку був на 133% вищим, ніж у тих, хто взагалі не пив.

У колишніх алкоголіків ризик залишався на 89% вищим, а навіть помірне вживання алкоголю (до 7 напоїв на тиждень) також асоціювалося з підвищеним ризиком (60%).

Крім того, у сильно питущих осіб було зафіксовано вищий рівень утворення так званих тау-клубків — біомаркерів хвороби Альцгеймера. Ризик був на 41% вищим, навіть у колишніх сильно питущих він залишався значним — 31%.

Також дослідники помітили, що ці люди часто мали нижче співвідношення маси мозку до тіла та демонстрували гірші когнітивні здібності — згідно з оцінками близьких родичів.

Водночас автори застерігають, що дослідження є поперечним — тобто воно не може довести причинно-наслідковий зв’язок. Тим не менш, отримані дані поглиблюють наше розуміння довгострокового впливу алкоголю на мозок і підкреслюють необхідність обмеження його вживання.

Як зазначив один з авторів дослідження, патофізіолог Альберто Фернандо Олівейра Хусто:

«Ми виявили, що надмірне вживання алкоголю прямо пов’язане з пошкодженнями мозку. Це може впливати на пам’ять, мислення й загальний стан здоров’я людини в старості».

Результати підсилюють вже наявні дані про шкідливий вплив алкоголю на серце, печінку, імунітет і навіть онкологічні ризики. Але тепер наука чітко сигналізує: мозок — ще одна критична точка вразливості.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.

