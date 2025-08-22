ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
217
2 хв

Як британці зараз сприймають війну в Україні: несподівана розповідь українки

Оперна співачка Анна Старушкевич розповіла, як британці сприймають війну в Україні та чому тема зникає з медіа.

Дар'я Щербак
Прапор Британії

Прапор Британії / © Associated Press

Українка Анна Старушкевич, оперна співачка, режисерка та громадська діячка, яка нині мешкає у Великій Британії, розповіла про ставлення британців до війни в Україні та увагу місцевих медіа до теми.

Про це пише 24 канал.

Тема України зникає з британських ЗМІ

Анна Старушкевич зазначає, що британські медіа нині пишуть про війну в Україні значно рідше, особливо після загострення конфлікту на Близькому Сході.

«Британські медіа зараз пишуть про війну в Україні не так часто — і особливо після того, як загострилася ситуація між Сектором Гази та Ізраїлем. Через складне ставлення британців до цієї теми фокус від України відійшов», — розповіла українка.

Як нагадають про війну

Попри зменшення уваги у ЗМІ, українська громада у Великій Британії активно нагадує про війну через культурні події, марші та протести.

«Ми, українці, які живемо у Європі, постійно нагадуємо про війну через різні заходи, зокрема мистецькі, марші, протести. Однак медіа — не такі насичені Україною, як нам би хотілося», — підкреслила Анна.

За словами Старушкевич, про Україну згадують, коли відбуваються значні міжнародні події, що стосуються війни.

«Коли відбуваються ключові події — як-от спілкування Трампа з Путіним, такі новини пробиваються у медіа. Та шкода, що теми війни в Україні не залишаються постійно на перших шпальтах», — зазначила вона.

Анна підсумувала, що британське суспільство намагається дистанціюватися від постійних трагічних новин.

«У Великій Британії просто сказали б, що люди не витримують постійної трагедії. Українці ж показують, що можна витримати і жити у цьому», — додала вона.

Нагадаємо, українка Анна Дейнеко, яка перебуває під тимчасовим захистом у Нідерландах, поділилася своїми враженнями від життя в цій країні. Вона зазначає, що досвід має як позитивні сторони, так і певні виклики.

Насамперед Анна відзначає високий рівень життя: гідні зарплати, чисті вулиці та шанобливе ставлення до тварин. Для неї це особливо важливо, адже в Україні вона волонтерила у притулку для тварин і має власних улюбленців. Вона звертає увагу, що у містах практично немає безпритульних людей і тварин.

Серед переваг життя у Нідерландах дівчина також називає активне молодіжне середовище та значну українську діаспору, яка підтримує новоприбулих і допомагає адаптуватися.

Втім, не всі аспекти викликають захоплення. Анна розповідає про вологий клімат, складнощі з працевлаштуванням через високу конкуренцію, а також проблеми з доступом до медицини. Потрапити на прийом до лікаря непросто, якщо немає загрози життю, що ускладнює ситуацію для переселенців.

Попри труднощі, Анна намагається знаходити позитив у нових умовах, активно спілкується з українською громадою та підтримує інших вимушених переселенців.

