Як буде українською «пальчики оближешь»: правильний вислів знають не всі

Як буде українською «пальчики оближешь»

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У повсякденній мові, коли хочуть похвалити надзвичайно смачну страву, нерідко можна почути вислів «пальчики оближеш». Через його схожість із російським «пальчики оближешь» дехто вважає таку конструкцію калькою і намагається замінити її іншими українськими фразеологізмами.

Однак насправді «пальчики оближеш» є цілком українським висловом. Ба більше, словники фіксують одразу два варіанти — «пальчики оближеш» і «пальці оближеш». Водночас українська мова має й колоритний відповідник із дещо іншим відтінком значення — «аж за вухами лящить».

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Чи правильно українською казати «пальчики оближеш»

Так, правильно. Фразеологічний словник української мови фіксує конструкцію «тільки пальчики (рідше пальці) оближеш». Одне з її значень — щось надзвичайно смачне.

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Тобто фраза: «Пиріг вийшов такий смачний — пальчики оближеш» не потребує виправлення лише через те, що схожий фразеологізм існує в російській мові.

Вислів має давню традицію в українській літературі. Словник наводить приклад із твору Івана Нечуя-Левицького, де про добре приготовлену їжу сказано, що після неї «тільки пальчики оближеш». Також зафіксовано варіант «пальці оближеш» у Зінаїди Тулуб.

Що означає «пальчики оближеш»

Найчастіше цей фразеологізм використовують, коли йдеться про дуже смачну їжу. Наприклад, «Вареники в бабусі — пальчики оближеш», «Такий борщ вийшов — пальці оближеш».

Цікаво, що український фразеологізм має ширше значення і не обмежується їжею. Словник фіксує його також стосовно дуже гарної, вродливої людини, а ще у значенні «гарно», «цікаво» тощо, хоча сьогодні найзрозумілішим і найпоширенішим залишається саме кулінарне значення.

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А як щодо «аж за вухами лящить»

Ще один питомий український фразеологізм, пов’язаний із їжею, — «аж за вухами лящить».

Однак ці два вислови не є абсолютно тотожними за значенням. Фразеологічний словник пояснює «аж за вухами лящить» як їсти жадібно, швидко, з великим апетитом. Вислів зазвичай уживається зі словами «їсти», «уминати», «убирати» та подібними.

Наприклад, «Діти їли пиріжки, аж за вухами лящало». Тобто тут акцент зроблено не стільки на тому, наскільки смачна страва, скільки на тому, з яким апетитом її їдять.

Цей вислів також добре засвідчений в українській літературній традиції. Його можна зустріти у творах Івана Нечуя-Левицького, Марка Кропивницького, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського, Івана Котляревського та інших українських авторів.

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Як правильно перекласти українською «пальчики оближешь»

Таким чином, вибір залежить від контексту. Якщо потрібно сказати, що страва надзвичайно смачна, українською цілком правильно: «пальчики оближеш»; «пальці оближеш». Якщо ж хочеться підкреслити, що людина їсть дуже охоче, швидко і з великим апетитом, природним українським висловом буде: «їсть — аж за вухами лящить»;

«уминає — аж за вухами лящить»; «аж за вухами тріщить».

Тож поширена порада нібито «пальчики оближеш» українською неправильно і треба казати тільки «аж за вухами лящить» — помилкова. Обидва фразеологізми є українськими, але мають дещо різні смислові акценти.

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