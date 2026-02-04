Реклама

День народження – подія, яка трапляється з нами щороку, незалежно від того, чи подобається нам старіти, чи ні. Один чоловік святкував свій день народження так довго, що не лише став на рік старшим, а й увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Як йдеться на офіційному сайті, 3 лютого виповнилася річниця найдовшого дня народження, коли один чоловік подорожував світом, щоб продовжити своє свято протягом 48 годин.

3 лютого 2018 року Пол Морган (США) вирішив, що хоче провести своє 28-річчя, спробувавши побити світовий рекорд, і час для цього мав бути ідеальним.

Пол подорожував Новою Зеландією протягом місяця і вирішив, що на шляху до Гаваїв він спробує продовжити свій особливий день якомога довше. Він спланував все до дрібниць, скориставшись різними рейсами, щоб перейти в різні часові пояси і продовжити свій день народження.

Мріючи одного дня потрапити до книги рекордів, Пол провів багато досліджень перед тим, як спробувати здійснити свій подвиг, і дізнався більше про попереднього рекордсмена. Свен Хагемаєр (Німеччина) здійснив подібну подорож 2014 року, під час якої він подорожував трьома країнами, продовживши свій день народження на 46 годин.

Пол розповів, що «половина друзів, яким він розповів про свій план, вважали його абсолютно божевільним, а інша половина — дуже дурним, але він не дав цьому себе зупинити». Отже, після обговорення плану з друзями, завершення досліджень і психологічної підготовки, залишалося лише придбати квитки і спакувати валізи.

Пол Морган в Самоа / © Guinness World Records

Подорож Пола розпочалася в Апіа, Самоа, а першою зупинкою був Окленд, Нова Зеландія. Наступною частиною подорожі був переліт до Лос-Анджелеса, США, де він перетнув міжнародну лінію зміни дат, а останньою зупинкою був Ліхуе, Гаваї, США, де закінчилися його 48 годин дня народження.

Святкування в Апії / © Guinness World Records

Було очевидно, що для успіху цієї неймовірної подорожі не могло бути місця для помилок, і Пол був дуже близький до провалу.

Він поділився: «Найближче до провалу я був під час польоту з Окленда, Нова Зеландія, до Лос-Анджелеса, США. Під час цього рейсу було надзвичайно важливо перетнути міжнародну лінію зміни дат (лінію між часовими поясами +12 UTC і -11 UTC) протягом години, коли ці два часові пояси перебували в одному і тому ж дні. Мій рейс перетнув лінію зміни дати о 11:01:05 UTC (00:01:05 в -11 UTC і 23:01:05 в +12 UTC 3 лютого), ледь встигнувши за хвилину і п'ять секунд. Якби мій 12,5-годинний політ перетнув цю лінію на хвилину і 30 секунд раніше, я б повернувся в попередній день і втратив весь час, який накопичив до цього моменту».

Але після всіх турбот і роздумів про те, що могло б статися, він все розрахував досконало і увійшов в історію Книги рекордів Гіннеса. Після майже десяти років перебування рекордсменом, досі нікому не вдалося побити рекорд Пола.

Святкування в Окленді / © Guinness World Records

Захоплюючись подорожами, Пол відвідав декілька дивовижних місць, серед яких Домініканська Республіка, Мексика та Фіджі, і це лише деякі з них.

«Я завжди мав глибоку пристрасть до подолання меж, дослідження невідомого та вирішення проблем. Життя — це або смілива пригода, або ніщо, тому, коли доходить до вибору шляху, я завжди обираю той, яким рідше ходять», - зазначив рекордсмен.

Пол на Гаваях / © Guinness World Records

