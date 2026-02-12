Як дізнатись, чи любить кіт свого господаря: ветеринари назвали 6 ознак

Кіт

Ветеринари назвали шість ознак того, що кіт дійсно дуже любить свого господаря. Попри те, що котів вважають самостійними тваринами, насправді вони дуже соціальні та часто по-своєму показують прив’язаність до людини.

Про це пише wamiz.co.uk.

Ветеринарка Сара Вутен розповіла про 6 ознак того, що кіт в захваті від свого господаря:

1. Сидіння на колінах

Якщо ваша кішка любить обійматися і проводити багато часу на ваших колінах, це явний знак прихильності та довіри.

2. Повільне моргання

Для цього потрібно бути спостережливим. Повільне моргання кішки — це спосіб виразити спокій і прихильність.

3. Приносить вам подарунки

Якщо ваша кішка часто приносить вам невеликі подарунки, наприклад мишей, це хороший знак.

«Хоча нам, людям, це може здаватися досить огидним, для вашої кішки це знак любові та відданості», — пояснює ветеринар.

Але не хвилюйтеся, це не завжди мертві тварини; кішка може також приносити вам неживі предмети, які вона зібрала.

4. «Місить» лапками

Ви повинні знати, що це інстинктивний рефлекс. Якщо ваша кішка місить у вашій присутності, це знак любові та зв’язку.

5. Тертя об вас

«Коти часто мають звичку тертися лапами, мордочкою або хвостом об людей, яких люблять і вважають своєю власністю», — пояснює ветеринар.

6. Мурчання

Мурчання кота може означати багато чого. Воно може бути пов’язане з болем і хворобою, але найчастіше є ознакою щастя і задоволення.

Нагадаємо, що насправді бачить кішка, коли дивиться на господаря.