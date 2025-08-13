Як домашні улюбленці можуть допомогти у боротьбі з Альцгеймером

Кіт / © Associated Press

Вчені з Единбурзького університету виявили у котів з деменцією зміни в мозку, які дивовижно нагадують ті, що спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера. Це відкриття відкриває нові можливості для дослідження і лікування вікових захворювань мозку як у тварин, так і у людей.

Про це пише Medical Xpress.

Дослідники проаналізували мозок 25 котів різного віку після їхньої смерті, серед яких були і тварини з ознаками деменції. За допомогою потужних мікроскопів вони виявили накопичення бета-амілоїду в синапсах — ділянках, через які відбувається обмін сигналами між клітинами мозку. Подібне накопичення є однією з ключових ознак хвороби Альцгеймера у людей.

Крім цього, науковці зафіксували, що клітини мозку — астроцити та мікроглія — активно поглинали пошкоджені синапси. Цей процес, відомий як синаптичне обрізання, у нормі відбувається під час розвитку мозку, але при деменції він призводить до втрати пам’яті та розумових здібностей.

Досі вивчення Альцгеймера переважно проводили на генетично модифікованих мишах, які природним чином не страждають на деменцію. Коти ж, як з’ясувалося, мають природну схильність до подібних вікових змін, що робить їх перспективною моделлю для майбутніх досліджень.

«Деменція — це руйнівна хвороба, незалежно від того, чи вражає вона людей, котів чи собак. Наші результати підкреслюють разючу схожість між котячою деменцією та хворобою Альцгеймера у людей. Це відкриває шлях до дослідження того, чи можуть нові перспективні методи лікування хвороби Альцгеймера у людей також допомогти нашим старіючим домашнім тваринам», — зазначив доктор Роберт МакГічан, керівник дослідження з Королівської (Дікської) школи ветеринарних досліджень Единбурзького університету.

Експерти вважають, що вивчення котячої деменції може прискорити розробку нових ліків і методів профілактики, що у майбутньому стане корисним як для людей, так і для тварин.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.