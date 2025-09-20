Як дожити до 105 років: британець поділився секретом свого довголіття

Рон Каллоу відсвяткував своє 105-річчя (Зображення: Newsquest/Public)

Реклама

Рон Каллоу, що мешкає у британському місті Болтон, має секрет довголіття. Нещодавно він відсвяткував надзвичайну подію — своє 105-річчя. Він народився в Болтоні зі слабким здоров’ям, і лікарі навіть попередили батьків, що хлопчик не виживе. Але попри всі труднощі Рон не тільки подолав проблеми зі здоров’ям, а й пережив більшість своїх однолітків.

Як йому це вдалося, розповіло місцеве видання The Bolton News.

«Його мама загортала його у вату і клала в шухляду, тож він — чудова реклама вати!» — розповіла його онука Сара Гаф.

Реклама

Життя іменинника: від заводу до сімейного затишку

Рон Каллоу в 14 років покинув початкову школу і почав працювати на ткацькій фабриці Mill Hill Spinning Company. Пізніше він перейшов до інженерної фірми Hick Hargreaves. На схилі років він залишив роботу, щоб доглядати за своєю хворою дружиною Етель.

Рон і Етель мали одного сина, також Рона Каллоу, який помер у 2019 році. До минулого року Рон-старший жив сам у будинку Hargreaves House.

У нього завжди була пристрасть до роботи з деревом. Він створював найрізноманітніші вироби: від декоративних ложок і скульптур до меблів для дому та навіть лялькового будиночка для своєї онуки Сари. Також він є великим шанувальником футболу та часто ходив дивитися матчі своєї улюбленої команди «Болтон Вондерерз» на стадіон Burnden Park.

Секрет довголіття Рона Каллоу

Іменинник також поділився із журналістами своїм секретом довголіття.

Реклама

«Просто продовжуйте дихати», — сказав Рон з посмішкою.

Його онука Сара додала, що він завжди казав, що його секрет — не злитися.

«Тож він ніколи не злився», — сказала вона, обіймаючи іменинника.

Рон також є великим шанувальником випічки і любить ром. Його найулюбленіша марка рому — Kraken. Він також додав, що будь-який напій може стати улюбленим, «якщо там є алкоголь».

Реклама

Він також любить подорожувати. Побував в Італії, Франції та Швейцарії, хоча, за його словами, найбільше любить «шарм Ланкашира».

Нагадаємо, 108-річна жінка розкрила неочікуваний секрет свого довголіття. Вона здивувала зізнанням про улюблений алкогольний напій, який вживає щодня.