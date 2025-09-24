Як готелі хочуть змусити вас їсти менше на "шведському столі" і що можна винести з собою

Що можна виносити зі шведського столу / © unsplash.com

У більшості готелів обіди подають у стилі шведського столу. Проте деякі хитрі власники намагаються змусити вас їсти менше на сніданок, щоб зеконовити.

Одна зі співробітниць готелю в інтерв’ю порталу The Sun розповіла, що можна винести зі шведського столу, щоб не наразитися на осуд, і як власники влаштовують трюки, аби запобігти цьому.

За словами доктора Келлі Л. Хоуз, експерта з поведінки споживачів, багато гостей готелів переїдають за сніданком «шведський стіл» через «ефект різноманітності».

«Самообслуговування призводить до завищених порцій, оскільки люди неправильно оцінюють розміри порцій, беруть більше їжі, споживають більше їжі та відчувають менше провини за те, що витрачають цю їжу», — сказала експертка.

Хоуз пояснила, що це частіше провокується подорожами, оскільки люди формують «відпускний менталітет, коли потурання здається виправданим».

Але це призводить до додаткових витрат. Тому готелі мають низку маловідомих способів, якими вони намагаються змусити вас їсти менше на сніданок «шведський стіл» — ось на що варто звернути увагу.

Менші тарілки

Замість використання тарілок стандартного розміру, низка готелів переходить на менші тарілки, а це означає, що гості не можуть їх занадто багато наповнювати.

Приготування їжі на замовлення

Багато готелів роками мають станції «готування на замовлення», де можна замовити певні страви, такі як омлети.

Обмеження випічки та тортів

Окрім повного англійського меню, у багатьох готельних буфетах вранці подають випічку.

Ви часто можете замовити класичні страви, такі як звичайні круасани, а багато закладів також пропонують міні-кекси або більш спеціалізовані варіанти, такі як тістечка з заварним кремом.

За даними BBC, готелі Scandic у північній Європі зменшили асортимент тортів, тістечок та мафінів. Тож у вас може бути не так багато вибору, як раніше.

Попередньо встановлені порції

Готель Hilton Frankfurt також перейшов на обслуговування гостей із заздалегідь встановленими порціями.

Це означає, що замість величезної банки свіжого малинового йогурту ви можете зіткнутися з меншими скляними баночками йогурту. Те саме стосується фруктів — замість кількох гігантських мисок із фруктами, з яких можна самостійно вибрати, у деяких готелях тепер є маленькі миски з вибраними фруктами.

Ввічливі нагадування

Зазвичай, коли ви йдете до фуршету, вас проводять до столу, і на цьому все. Але тепер багато де вирішують запровадити повідомлення, зокрема за допомогою знаків, щоб нагадати людям не перестаратися…

Наприклад, у готелі Novotel Bangkok Sukhumvit гостям пропонують невеликі нагадування «брати з собою лише те, що можна з’їсти».

Відмова від лотків та підносів

Забираючи підноси, готелі обмежують кількість їжі, які гості можуть брати з собою.

З підносом цілком реально помістити велику тарілку, тарілку для гарніру та маленьку миску, а також склянку соку та чашку кави.

Без підноса ви можете принести лише тарілку або миску та склянку соку або чашку кави, а це означає, що гості несуть менше до свого столу та можуть споживати менше.

Що можна забрати з їжі в номер

За словами експертів, загалом в готелях несхвально ставляться до такої ідеї. Але ніхто не буде у вас з криком відбирати їжу чи штрафувати, якщо ви занесете з собою булочку чи кілька фруктів на перекус.

«Адже „з’їсти булочку на пізній сніданок — це навряд чи те саме, що розгромити свій номер чи стрибнути з балкона до басейну“, — зазначили експерти.

