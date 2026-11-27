Як японці живуть без центрального опалення взимку / © AP

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У Японії центральне опалення є радше винятком, ніж нормою, а в багатьох будинках узимку буває доволі холодно. Однак місцеві жителі виробили власні способи боротьби з холодом — від спеціальних столів із підігрівом до купання в гарячих джерелах просто неба.

Про це повідомило видання Furansu Japon.

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Японські оселі нерідко стають справжнім випробуванням для іноземців, які приїжджають до країни взимку. Навіть якщо температура надворі не опускається до сильних морозів, усередині будинків може бути незвично холодно.

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Річ у тім, що традиційне японське житло пристосоване насамперед до спекотного й вологого літа. Особливості конструкції будівель дають змогу повітрю вільно циркулювати, проте взимку через це складніше зберігати тепло.

Центральне опалення поширене переважно на Хоккайдо, де клімат значно суворіший. В інших регіонах мешканці здебільшого вмикають обігрівачі лише в тих кімнатах, у яких перебувають.

Саме тому в японському побуті з’явилося чимало пристосувань і звичок, які дають змогу зігріватися без постійного опалення всього помешкання.

12 зимових звичок японців

Проводять час за столом із вбудованим обігрівачем

Замість того, щоб нагрівати всю кімнату, японці можуть годинами сидіти за котацу. Зовні він нагадує звичайний низький столик, однак під його поверхнею розташований нагрівальний елемент, а тепло утримує щільна ковдра.

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За таким столом обідають, працюють і проводять дозвілля. Іноді під ковдрою настільки затишно, що люди навіть засинають.

Зігрівають постіль

Попри появу сучасних електричних пристроїв, у Японії досі популярні традиційні грілки з гарячою водою, які називають ютанпо.

Металеві або пластикові ємності поміщають у тканинні чохли та беруть із собою в ліжко. Одні японці залишають грілку біля ніг, інші — обіймають її, наче м’яку іграшку. Такі пристосування можуть зберігати тепло до ранку.

Останнім часом ютанпо знову набувають популярності, оскільки їхнє використання майже не потребує витрат на електроенергію. У продажу також є сучасні електричні моделі, які можна перезаряджати.

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Мають окремий теплий одяг для дому

Узимку частиною домашнього гардероба багатьох японців стають традиційні куртки — дотеру та хантен. Їх виготовляють із бавовни, а завдяки стьобаній конструкції вони добре зігрівають.

За межами дому японці віддають перевагу тонкій термобілизні. Такий одяг набув особливої популярності на початку 2000-х років.

Носять із собою портативні грілки

У японських магазинах та аптеках продають невеликі пакетики під назвою кайро. Щойно їх дістають із герметичного паковання, залізний порошок усередині вступає в реакцію з киснем і починає виділяти тепло.

Асортимент таких виробів не обмежується грілками для рук. Є також спеціальні варіанти для взуття та моделі, які кріплять до одягу. Зігрівальний ефект зберігається протягом кількох годин.

Використовують банки з напоями замість грілок

Із приходом осені в японських торговельних автоматах змінюється асортимент. Поряд із холодними напоями з’являються підігріті, які можна впізнати за червоним маркуванням.

Дорогою на роботу місцеві жителі купують гарячу каву, чай із молоком, шоколад або навіть суп. Перш ніж випити вміст банки, її нерідко тримають у руках або кладуть до кишені, щоб зігрітися.

Носять маски та зволожують повітря

Взимку японці приділяють особливу увагу захисту від сезонних захворювань. Медичні маски, зокрема, допомагають зігрівати повітря під час дихання.

Ще одна поширена побутова звичка — полоскання горла після повернення з вулиці. У Японії цю процедуру називають угай і привчають до неї дітей змалечку. Через сухе зимове повітря у спальнях також часто встановлюють зволожувачі.

Готують вечерю безпосередньо за столом

У холодні місяці японські родини часто збираються за набе. Особливість цієї страви полягає в тому, що процес її приготування триває безпосередньо під час вечері.

Посеред столу розміщують посудину з бульйоном, куди поступово додають різні інгредієнти — від грибів та овочів до м’яса й морепродуктів. Коли основні продукти з’їдені, у бульйоні, що залишився, готують рис або локшину.

Купують гарячі страви у звичайних магазинах

Узимку біля кас японських магазинів можна побачити ємності з оденом — стравою, інгредієнти якої тривалий час томляться в бульйоні.

Покупці самостійно обирають, що покласти до своєї порції: яйця, шматочки тофу, рибні котлети або білу редьку. Особливо популярною серед японців є саме редька, яка під час приготування просочується бульйоном.

Зігрівають руки печеним бататом

Однією з характерних ознак японської зими є поява на житлових вулицях фургонів із печеною солодкою картоплею. Про своє наближення продавці сповіщають мешканців характерною мелодією.

Батат повільно запікають на розігрітому камінні, завдяки чому його м’якоть стає м’якою та солодкою. Щойно приготовану картоплю продають загорнутою в папір, тож вона деякий час може слугувати своєрідною грілкою.

Додають цитрусові до ванни

Особливий зимовий ритуал японці проводять у день сонцестояння — 21 або 22 грудня. До наповненої гарячою водою ванни кладуть цілі плоди юзу.

Ці цитрусові мають насичений аромат, який поширюється приміщенням під час купання. Згідно з народним повір’ям, така процедура має вберегти людину від застуди впродовж холодного сезону.

Традиції дотримуються не лише в приватних оселях, а й у громадських купальнях.

Купаються просто неба навіть під час снігопаду

Холодна погода не заважає японцям відвідувати онсени — купальні з водою з природних гарячих джерел. Навпаки, можливість спостерігати за засніженими краєвидами, перебуваючи у воді температурою понад 40 градусів, є особливою зимовою традицією.

Удома японці також надають великого значення вечірньому купанню. Спочатку вони миються під душем, а вже потім занурюються в наповнену гарячою водою ванну. Чимало людей після цього одразу вирушають до ліжка, щоб довше не втрачати тепло.

Влаштовують масштабне прибирання наприкінці грудня

Окрім способів зігрітися, японці мають особливі сезонні традиції. Одна з них — осодзі, або велике передноворічне прибирання.

До завершення року заведено ретельно вимити вікна, навести лад на кухні та розібрати вміст шаф. Прибирають не лише житлові приміщення, а й офіси.

Звичай походить із давньої практики очищення будинків і храмів перед зустріччю божества нового року. Нині для японців це один із традиційних етапів підготовки до найважливішого свята року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про простий скандинавський трюк, який допомагає захистити оселю від холоду без підвищення температури опалення.

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