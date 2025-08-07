Як іноземці відрізняють українців від росіян за одним словом у розмові

Українці / © УНІАН

У TikTok стрімко набирає перегляди відео блогерки з України Олени, яка живе в Іспанії. У ньому вона розповідає, як один місцевий фармацевт навчився легко відрізняти українців від росіян.

Відео можна перегнянути на сторінці блогерки.

За його словами, українці — часто вживають слово «так» на початку речення. Саме ця дрібниця, яку більшість навіть не помічає, і стала ключем до розпізнавання.

«Лайфгак, якого я не очікувала взагалі», — зізнається Олена.

Саме це коротке слово українці майже завжди ставлять на початок речення: «Так, дайте, будь ласка», «Так, мені потрібно…» тощо.

Після розмови з іспанцем дівчина й сама почала помічати цю мовну звичку українців.

У коментарях до відео — сотні підтверджень. Дехто зізнається, що лише зараз усвідомив цю мовну звичку. Один з користувачів навіть написав: «Я ютуб блогер і знімаю щоденні влоги. Вже замахалась при монтажі вирізати початок кожного нового кадру, бо він завжди починається з „Так“».

А от дехто звернув увагу, що така звичка може призводити до курйозів: у Швеції, наприклад, «так» означає «дякую», і місцеві не завжди розуміють, чому українець дякує ще до того, як щось попросив.

Нагадаємо, українська мова має безліч унікальних слів, які неможна перекласти дослівно, бо за ними стоїть цілий пласт культури й національної пам’яті нашого народу. Експерт поділився словами, що викликають подив у іноземців.