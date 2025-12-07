Як кава впливає на чутливість до болю: дослідники виявили зв'язок

Нове дослідження про вплив кофеїну / © Pixabay

Реклама

Ранкова кава може здатися ідеальним початком дня, але нове дослідження показує, що вона може погіршити симптоми хронічного болю.

Про це пише dailymail.

Дослідження виявило, що вживання великої кількості кави, ймовірно, призведе до посилення больових відчуттів у людей похилого віку.

Реклама

І навпаки, ті, хто їсть багато жирної риби, можуть полегшити свій біль.

«Люди, які дотримувалися дієти з високим вмістом риби, відзначили зниження рівня болю до 44% протягом двох років, порівняно з тими, хто зменшив її споживання», — кажуть вчені.

Вони стверджують, що сполуки, які містяться в рибі, знижують запалення, тоді як вищий рівень споживання кави може зробити нервові клітини більш чутливими до болю.

«Наші висновки мають суттєві наслідки для охорони здоров’я, зокрема, у сфері боротьби з хронічним болем серед людей похилого віку», — йдеться у звіті Університету Миколая Коперника у Торуні, що в Польщі.

Реклама

Науковці спостерігали за 205 здоровими людьми віком від 60 років протягом двох років, вимірюючи рівень болю та порівнюючи споживання кави та риби.

Біль фіксувався за десятибальною шкалою, де нуль означав відсутність болю, а десять — нестерпні страждання.

Чоловіки та жінки, які їли більше риби, відзначили падіння інтенсивності болю на 4,45 бала, порівняно з тими, хто зменшив її кількість у раціоні.

Збільшення споживання кави, порівняно зі зменшенням, було пов’язане зі зростанням інтенсивності болю на 6,56 бала.

Реклама

«Зв’язок між збільшенням споживання кави та посиленням болю свідчить про роль кофеїну в загостренні больового сприйняття. Хоча низькі дози кофеїну можуть посилювати знеболення при гострому болю, хронічне високе споживання, як це, ймовірно, спостерігалося у наших учасників, може підвищувати чутливість до болю, сенсибілізуючи нейрони», — пояснили вчені.

Раніше фахівці пояснили, чому після кави хочеться спати. Вони розтлумачили несподівані реакції організму.