Як кішка каже «я тебе люблю»: 6 ознак, які свідчать про її прихильність

Ознаки, що кішка вас любить

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Кішки не завжди демонструють прихильність так, як цього очікує людина. Одні охоче сидять на руках і просять, щоб їх гладили, інші уникають тривалих дотиків і воліють триматися на невеликій відстані. Тому відсутність постійних обіймів зовсім не означає, що улюбленець не прив’язаний до господаря.

Про своє ставлення кішки частіше повідомляють поведінкою та мовою тіла. Те, як тварина дивиться на людину, зустрічає її, торкається головою чи просто поводиться поруч, може свідчити про довіру та бажання контакту. Є шість особливо характерних ознак, за якими можна зрозуміти, що кішка до вас прив’язана.

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Як кішка виявляє свою любов

Кішка повільно моргає, дивлячись на вас

Повільне примружування очей часто називають «котячим поцілунком». І хоча це дещо романтизоване визначення, такий жест справді пов’язаний із позитивною комунікацією.

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У дослідженні вчені перевірили, як кішки реагують на повільне моргання людей. Коли господарі повільно примружували й заплющували очі, тварини частіше відповідали схожими рухами. В іншому експерименті кішки охочіше наближалися до незнайомої людини після того, як вона повільно моргала, ніж коли зберігала нейтральний вираз обличчя.

Тому повільне моргання краще сприймати не як буквальне освідчення в любові, а як ознаку спокійної та доброзичливої взаємодії. Можна навіть повільно моргнути у відповідь, не намагаючись одразу торкнутися тварини.

Зустрічає вас із піднятим хвостом

Положення хвоста теж багато говорить про настрій кішки. Вертикально піднятий хвіст характерний для дружнього наближення та привітання. Так поводяться не лише кішки з людьми, а й знайомі між собою тварини.

Однак оцінювати потрібно всю позу. Якщо кішка йде назустріч із піднятим хвостом, її рухи плавні, тіло розслаблене, а шерсть не настовбурчена, це хороший знак.

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Інша ситуація — піднятий або вигнутий хвіст у поєднанні з розпушеною шерстю, напруженим тілом і притиснутими вухами. Така поза може свідчити вже не про дружелюбність, а про страх чи збудження.

Треться об ноги, торкається щокою або лобом

Якщо кішка сама підходить і треться головою об людину, це теж можна розглядати як частину дружньої соціальної поведінки.

На голові тварини розташовані пахучі залози, тому під час таких дотиків вона залишає запахові сигнали. Однак пояснення, що кішка таким чином просто «позначає людину як свою власність», занадто спрощене.

Подібні дотики спостерігаються і між знайомими кішками. У наукових оглядах тертя головою та тілом розглядають у контексті соціальної взаємодії. Особливо показовою є ситуація, коли кішка сама ініціює контакт, торкається людини й залишається поруч.

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Показує живіт

Кішка лягла на спину й відкрила живіт — господар простягає руку, а за мить отримує удар лапою. Знайома ситуація пояснюється просто, відкритий живіт не обов’язково є запрошенням до погладжування.

Кішка може лежати так, коли почувається розслаблено, потягується або грається. Відкритий живіт разом із розслабленою позою, спокійними вухами та м’яким поглядом може свідчити, що тварині комфортно у вашій присутності. Але це не означає, що їй сподобається дотик до найбільш вразливої частини тіла.

Тому краще дозволити кішці самій визначити межі контакту. Якщо вона хоче погладжування, то часто підставляє голову, щоку або підборіддя.

Муркоче і перебирає лапами

Муркотіння легко сприйняти як безпомилковий доказ задоволення. І справді, домашні кішки часто муркочуть, коли відпочивають поруч із людиною, розслабляються або отримують приємні дотики.

Проте муркотіння не завжди означає, що кішка щаслива. Воно може з’являтися і в інших ситуаціях, зокрема коли тварина перебуває у незвичних умовах або погано почувається. Тому важливо враховувати всю її поведінку: позу, апетит, активність та обставини.

Схожа ситуація з характерним перебиранням передніми лапами, яке часто називають «молочним кроком». Такий рух з’являється ще в кошенят під час годування й у частини тварин зберігається в дорослому віці. Часто його можна побачити під час спокійного відпочинку. А от популярне пояснення, ніби доросла кішка в цей момент «вважає господаря своєю мамою», наукового підтвердження не має.

Просто хоче бути поруч

Мабуть, найбільш очевидна ознака прихильності — кішка регулярно вибирає перебувати неподалік від вас, навіть якщо не проситься на руки.

Вона може лежати в сусідньому кріслі, приходити до кімнати, де ви працюєте, або час від часу перевіряти, де ви перебуваєте. Для тварини, яка сама контролює дистанцію, добровільне бажання залишатися поруч може бути важливим соціальним сигналом.

При цьому не варто вимагати від кішки постійних обіймів. Дослідження взаємодії людей і кішок показують, наскільки важливими можуть бути ініціатива самої тварини та можливість контролювати контакт.

Визначати ставлення кішки за одним жестом не варто. Значно красномовніша повторювана поведінка, вона сама приходить до вас, зустрічає з піднятим хвостом, треться головою, повільно моргає, спокійно відпочиває неподалік і згодом повертається, хоча могла піти. У сукупності такі сигнали говорять про те, що поруч із людиною кішка почувається безпечно та прагне підтримувати з нею контакт.

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