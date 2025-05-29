Як кішка запам’ятовує і впізнає господаря: нове дослідження

Як кішка впізнає свого господаря та чи розрізняє чужих людей / © ТСН

Реклама

Ви коли-небудь замислювалися, чи може ваша кішка розпізнати вас серед інших людей. Нове дослідження показує, що може, але, можливо, не так, як можна було б очікувати.

Попередні дослідження показали, що лише 54% котів могли розпізнати людей лише по обличчю. То як ваш кіт знає, що це ви, йдеться на сайті ScienceAlert.

Нове дослідження показує, що ваша кішка може розпізнати вас за запахом. Ця здатність раніше не вивчалася і може виявити ще один рівень глибини зв’язку між кішкою та людиною.

Реклама

Котів часто погано критикують за те, що вони відсторонені або байдужі до людей у ​​своєму житті, але дедалі більше досліджень показують протилежне. Зараз ми знаємо, що коти засвоюють імена, які ми їм даємо, коти та їхні опікуни формують власний стиль спілкування, і більшість котів обирають соціальну взаємодію з людьми.

А тепер, завдяки цьому останньому дослідженню, ми знаємо, що коти можуть ідентифікувати своїх людей за запахом, на який вони також покладаються, щоб визначити свої близькі котячі соціальні групи. Було помічено, що коти витрачали значно більше часу на нюхання запаху невідомої людини, ніж запаху вже відомої, що свідчить про використання ними нюху для розрізнення людей.

Подібні закономірності спостерігалися й раніше: кошенята нюхали запах незнайомих самок кішок довше, ніж запах власної матері, а дорослі кішки нюхали фекалії незнайомих котів довше, ніж ті, хто належить до їхньої соціальної групи. Результати цього нового дослідження можуть свідчити про те, що ми також перебуваємо в соціальному колі наших котів.

Крім того, вчені зауважили, що коти труться мордочкою об об’єкт одразу після його нюху, і таким чином постулюється можливий зв’язок між об’єктом нюху та подальшою поведінкою тертя (маркування запахом) у котів.

Реклама

Обмін запахами (наприклад, через тертя щокою до щоки) використовується як спосіб розпізнавання котів в одному соціальному колі, підтримки згуртованості групи та ідентифікації незнайомих котів чи інших тварин, які можуть становити загрозу або яких слід уникати.

Знайомі аромати також можуть заспокоювати котів, зменшуючи стрес і тривогу та створюючи відчуття безпеки в їхньому середовищі.

Якщо після повернення з відпустки ви помітите, що ваш кіт відсторонений і поводиться так, ніби ви зовсім незнайомець — можливо, це тому, що від вас пахне інакше, ніж зазвичай. Спробуйте прийняти душ, використовуючи свої звичайні засоби гігієни, та одягніть свій звичайний домашній одяг. Знайомі аромати допоможуть вам і вашому коту швидше повернутися до старої динаміки.

І пам’ятайте, якщо ваша кішка проводить багато часу, обнюхуючи когось іншого, це не тому, що вона надає їм перевагу. Ймовірно, це тому, що ваш запах знайомий і вимагає менше зусиль.

Реклама

Раніше ми пояснювали, чому котів не можна хапати за загривок.