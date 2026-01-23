Як красиво сказати українською "туалет": милозвучні синоніми та правила вживання

Українська мова / © УНІАН

Все більше українців свідомо переходять на спілкування рідною мовою, прагнуть очистити її від суржику та збагатити свій лексикон. Зокрема, це стосується слова «туалет», яке ми вживаємо щодня.

Про це пише «Радіо ТРЕК».

Коли мова йде про санітарне приміщення, нарівні зі звичним словом «туалет» в українській мові абсолютно доречно використовувати слово «вбиральня». Воно звучить більш літературно та милозвучно.

Варто зазначити важливе правило милозвучності: це слово можна вживати паралельно з початковою літерою «у» або «в» — «убиральня» та «вбиральня», залежно від попереднього слова.

Слово «туалет» в українській мові має ширше значення, ніж просто позначення приміщення.

Зовнішній вигляд: воно може вживатися, коли ми говоримо про наведення ладу в зовнішності, вбрання або процес чепуріння (наприклад, «ранковий туалет»). Театральний контекст: цікаво, що синонім «вбиральня» також є багатозначним. Окрім місця загального користування, «вбиральнею» називають спеціальну кімнату в театрі, де актори накладають грим та переодягаються перед виставою (гримерна).

Тож, використовуючи слово «вбиральня», ви не лише уникаєте тавтології, а й демонструєте глибше знання рідної мови.

Нагадаємо, у різних регіонах України побутують власні діалектизми, які можуть бути незрозумілими для мешканців інших областей. Одним із таких слів є «калабанчик» — так у деяких регіонах називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання.

Окрім цього, українці використовують й інші локальні назви: зокрема, на Донеччині поширені слова «тормозок» (їжа на роботу, особливо в шахту) та «мармід» (посудина для обіду).