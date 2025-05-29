Як дізнатися, що вас зраджують / © Pexels

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Приватний детектив Пол Джонс розповів, як звичайна зубна щітка може викрити зраду партнера. Джонс працює в агентстві ARF Investigators і вже понад десять років допомагає викривати зрадників.

Про нього написало видання The Mirror.

У розмові з виданням детектив поділився дуже ефективною підказкою, яку часто ігнорують партнери, які підозрюють свою другу половинку у зраді. Детектив порадив один гаджет — «розумну» зубну щітку.

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Гаджет, що викриє зрадника

«Викрити зрадника важко. Але дрібні підказки в, здавалося б, невинних місцях можуть сказати набагато більше, ніж здається», — розповів він.

Одного разу до детектива звернулася жінка, яка запідозрила чоловіка у зраді. Вона встановила додаток до електричної зубної щітки, щоб слідкувати за гігієною дітей. Проте додаток реєстрував чистку зубів усіма членами родини — і саме це викрило зраду.

«Вона помітила, що її чоловік чистить зуби вдома о 10:48 ранку щоп’ятниці, хоча мав бути на роботі з 9-ї», — розповів Пол.

Як виявилось, чоловік не працював по п’ятницях вже три місяці, а натомість запрошував коханку до сімейного будинку, знаючи, що нікого не буде вдома.

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Цифрові пристрої не брешуть, каже детектив.

«Інформація з гаджетів має час і місце — вона беземоційна. Її важко спростувати».

Також у статті згадується ще один несподіваний інструмент для викриття зради — додатки лояльності супермаркетів.

Так, приватний детектив Аарон Бонд розповів, що історія покупок у таких додатках може показати, де й коли була зроблена покупка, й це можна порівняти з версією партнера про його місце перебування.

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«Якщо ваш партнер каже, що був з друзями в одному районі, а додаток показує покупку в іншому — це червоний прапорець», — пояснює Бонд.

Навіть якщо ці цифрові сліди не доводять зраду напряму, вони можуть розвінчати брехню і вказати на підозрілу поведінку.

Також зазначимо, що зрада — необов’язково кінець, вона може стати важливим сигналом для перегляду та вдосконалення стосунків. Тож, чи варто розлучатися після зради? Раніше йшлося про це.

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