Як легко схуднути до нового року на 10-15 кг: спробуйте танцювальне кардіо під "Василину"

Як легко схуднути на 10-15 кілограмів / © www.freepik.com/free-photo

Український амбасадор балетного гумору Денис Онуфрійчук на своїй сторінці в Instagram пропонує легке схуднення із задоволенням під запальні українські хіти. Він рекомендує кардіо-навантаження у вигляді танцювальних рухів під музику. Автор програми схуднення запевняє, що після 15 хвилин ранкового заняття кожна жінка отримає не тільки купу користі для своєї стрункості, а й:

гарний настрій;

заряд енергії на весь день;

відчуття сили, впевненості в собі та жіночності.

Денис Онуфрійчук закликає кожну представницю прекрасної статі пам’ятати, що вона не просто крутитиме стегнами під музику, а й створюватиме гарний настрій і приголомшливу фігуру та розвиватиме неймовірну впевненість у собі. А сам процес схуднення проходитиме легко, в радості та задоволенні.

Як ще легко схуднути на 10-15 кг без виснажливих дієт і важких тренувань