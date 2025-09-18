- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 2 хв
Як легко схуднути до нового року на 10-15 кг: спробуйте танцювальне кардіо під "Василину"
Насправді, процес схуднення може приносити купу задоволення, бути легким та приємним. Головне, знати, що для цього треба робити.
Український амбасадор балетного гумору Денис Онуфрійчук на своїй сторінці в Instagram пропонує легке схуднення із задоволенням під запальні українські хіти. Він рекомендує кардіо-навантаження у вигляді танцювальних рухів під музику. Автор програми схуднення запевняє, що після 15 хвилин ранкового заняття кожна жінка отримає не тільки купу користі для своєї стрункості, а й:
гарний настрій;
заряд енергії на весь день;
відчуття сили, впевненості в собі та жіночності.
Денис Онуфрійчук закликає кожну представницю прекрасної статі пам’ятати, що вона не просто крутитиме стегнами під музику, а й створюватиме гарний настрій і приголомшливу фігуру та розвиватиме неймовірну впевненість у собі. А сам процес схуднення проходитиме легко, в радості та задоволенні.
Як ще легко схуднути на 10-15 кг без виснажливих дієт і важких тренувань
Правило тарілки. Формуйте прийоми їжі так: половина на тарілці — овочі, чверть — білок (м’ясо, риба, яйця, бобові), чверть — повільні вуглеводи (гречка, вівсянка, булгур). Це дозволяє зменшити калорійність без жорстких обмежень.
Ранкова склянка води. Починайте день зі склянки теплої води з лимоном. Це запускає метаболізм, зменшує відчуття голоду й допомагає контролювати апетит протягом дня.
Прогулянки замість транспорту. 20 хвилин ходьби щодня можуть замінити легке кардіо. Якщо додати ритмічну музику у навушники, прогулянка стане ще приємнішою й допоможе поступово спалювати зайві кілограми.
Сон не менше 7 годин. Хронічне недосипання підвищує апетит і сповільнює метаболізм. Регулярний здоровий сон — це простий спосіб схуднути без додаткових зусиль.