Як легко впоратися зі стресом: наукове відкриття

Душ / © www.freepik.com/free-photo

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Нові дослідження та думки експертів доводять, що холодний душ зранку має значну користь не лише для тіла, а й для психічного здоров’я. Регулярне прийняття холодного душу активізує симпатичну нервову систему, яка відповідає за реакції на стресові ситуації.

Про це повідомляє Spicer.Club.

Лікар-психіатр з Гарвардської медичної школи Ашвіні Надкарни пояснює, що холод стимулює нервові рецептори на шкірі, що посилають імпульси в мозок, підвищуючи рівень уваги та тонус організму. Колега Надкарни, Аманда В. Портер із Цинциннаті, додає, що холодний душ також зменшує тривожність і покращує когнітивні функції.

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Кардіолог Ольга Молчанова з Національного медичного дослідницького центру профілактичної медицини підкреслює, що холодний душ допомагає боротися зі стресом, сприяє зміцненню імунітету та покращує кровообіг. За її словами, регулярне загартовування холодною водою підвищує еластичність судин, що запобігає гіпертонії.

Щоб адаптуватися до холодного душу, лікарі рекомендують поступове загартовування — починаючи з обливання ніг і поступово переходячи до повного душу. Крім користі для здоров’я, така звичка формує силу волі та готує до життєвих труднощів.

Таким чином, холодний душ — це не лише спосіб освіжитися, а й ефективний інструмент для покращення здоров’я та підвищення життєвого тонусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна замінити гель для душу шампунем. Відповідь не така проста, як здається на перший погляд.

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