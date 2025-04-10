Як лелеку називають у різних регіонах України – і що про це каже мова

Як лелеку називають у різних регіонах України. / © Pexels

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З першими променями весняного сонця в небо повертаються вони — білі птахи з чорними крилами, що символізують тепло, пробудження й надію. У когось це — лелека, у когось — чорногуз чи навіть гайстер.

Як у різних регіонах України називають одного з найвідоміших птахів нашої землі, розповів “Київ24”.

“Лелека” — класика літературної мови

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Найбільш звична для українського вуха назва — “лелека”. Саме вона побутує на сході й півдні України: на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Полтавщині, Кропивниччині, Дніпропетровщині, а також у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях і в Криму.

Імовірно, слово має тюркське коріння — схожі звукові форми є в арабській (“laklak”) і перській (“plaklak”). Утворене воно за принципом звуконаслідування: люди просто повторили звук, що нагадував курликання птаха. Висока поширеність зробила цю назву офіційною, літературною нормою.

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“Чорногуз” — назва з натяком на зовнішність

На Сумщині, Черкащині, Вінниччині, Хмельниччині, а також місцями в Київській та Чернігівській областях частіше кажуть “чорногуз”. Слово поєднує “чорний” та “гузка” (тобто задня частина тулуба птаха) — назва явно пов’язана з характерним кольором пір’я.

“Бусол”, “буслик” та інші — північ України

У північних регіонах, зокрема на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, подекуди на Рівненщині й Волині, побутують варіанти: “бусол”, “буслик”, “бусе”, “бусень”, “бушень”. Точне походження слова неясне, але лінгвісти схиляються до версії про тюркське коріння: “boz” означає “сірий”.

“Бузько” і “бузьок” — на заході країни

У західних областях — на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті та Чернівеччині — частіше лунає “бузько”, “бузьок” або “бузок”.

“Боцян” — польський слід

У Хмельницькій, Рівненській і Волинській областях можна почути “боцюн”, “боцян” або “бойцюн”. Ці слова запозичено з польської мови.

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“Ґовля” — угорський відтінок

На Закарпатті лелеку часто називають “ґовля” — це слово походить із угорської, де так іменують цього птаха.

“Гайстер” — німецький діалектизм

На Київщині й Чернігівщині іноді вживають слово “гайстер”. Його шлях до української пройшов через польське посередництво, а витоки — у німецькій мові.

Таке різноманіття слів свідчить про мовне багатство, історичні впливи та глибокий зв’язок народу з природою. Бережімо ці слова — бо кожне з них несе в собі частинку культури та нашої спільної пам’яті.