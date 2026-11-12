Як маніпулювати чоловіками та домагатися свого у стосунках: експертка поділилася досвідом

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Австралійська письменниця та коуч Каніка Батрі, якій у 21 рік діагностували антисоціальний та нарцисичний розлади особистості, відверто розповіла про свої побачення та шлюб. Вона зізналася, що використовує психологічні маніпуляції, щоб досягти бажаного у стосунках, і вчить цього інших.

Про це пише LADbible.

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Як жінка використовувала психологічні маніпуляції на побаченнях

У подкасті Каніка Батрі розповіла, що є бісексуалкою та під час пошуку партнера ходила на побачення з різними людьми — як із чоловіками, так і з жінками. Проте була змушена постійно приховувати свою справжню сутність.

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Вона наголосила, що не підтримує інтимні стосунки поза шлюбом чи серйозними взаєминами, тому поступово відсіювала кандидатів, доки не знайшла потрібну людину.

Жінка зазначила, що потреба постійно контролювати власну поведінку поруч із партнерами вимагає значних зусиль.

«Це чудово мати когось, але я ніколи не могла по-справжньому зняти маску для жодного з них. Я не могла бути повністю собою. Це дуже виснажливо, коли тобі доводиться постійно носити цю маску і знати, що будуть наслідки, якщо ти цього не зробиш», — пояснила авторка.

Як маніпулювати людьми — тактики та коучинг

Попри складнощі зі щирістю у стосунках, Батрі розповіла, що для привернення уваги потенційних партнерів використовувала поширені психологічні прийоми, зокрема «бомбардування коханням».

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Вона визнала, що така поведінка є тривожним сигналом незалежно від того, хто до неї вдається. Також зазначила, що застосовує тонкі методи маніпуляції в спілкуванні майже з усіма людьми, яких зустрічає.

Наразі Каніка Батрі перебуває у шлюбі, проте продовжує працювати коучем зі стосунків. Вона підтвердила, що іноді радить клієнтам використовувати жорсткі маніпулятивні стратегії, але окреслює для них чіткі межі.

За словами авторки, будь-яка безжальність має припинятися, щойно люди будують стабільні стосунки, аби не зруйнувати їх, адже вона цінує здорові взаємини.

Водночас коуч вважає виправданим застосування таких методів у ситуаціях, коли людина стикається зі зневажливим ставленням або небажанням партнера брати на себе зобов’язання.

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«Але якщо хтось ставиться до тебе так, ніби ти нікчемний, то з мого боку буде більш ніж справедливо сказати йому: „Якщо ти хочеш помститися, якщо хочеш знову бути при владі“, то ти можеш використовувати ці методи. В принципі, у мене було багато жінок, які спали з хлопцем деякий час і не знали, як змусити його взяти на себе зобов’язання. Якщо він вважає себе кращим за тебе, покажи йому інші варіанти», — підсумувала Батрі.

Нагадаємо, багато людей хоча б іноді розмовляють самі із собою, коментують власні дії, ставлять собі запитання або промовляють думки вголос. Збоку така поведінка може здаватися дивною, проте психологи пояснюють, що вона має цікаві особливості.

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