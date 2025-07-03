Як морозиво може викликати нічні жахи: науковці вразили дослідженням

Сон / © Pexels

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Нове дослідження канадських вчених виявило, що лактозна нестерпність та інші харчові чутливості можуть погіршувати якість сну й провокувати нічні жахи.

Про це пише earth.com.

Понад третина учасників опитування серед студентів університету Мак’юена в Едмонтоні зізналися, що страждають на регулярні жахи. Найбільш послідовний зв’язок науковці виявили між нестерпністю лактози та поганими сновидіннями.

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Дослідження, проведене командою Монреальського університету на чолі з Торе Нільсеном, виявило: люди з харчовою чутливістю частіше мають проблеми зі сном, гірше запам’ятовують сни та скаржаться на їхній тривожний зміст. Особливо це стосується споживання молочних продуктів, солодощів і гострої їжі перед сном.

Вчені вважають, що шлунково-кишкові симптоми, спричинені неперетравленою лактозою, можуть трансформуватися у мозкові сигнали, які мозок «перекладає» у вигляді тривожних снів. Результат — нічні пробудження, занепокоєння та порушення циклу глибокого сну.

Хоча лише 5% учасників безпосередньо пов’язували продукти зі змістом своїх снів, дослідники закликають звертати більше уваги на вечірній раціон. Рання вечеря, легкозасвоювані страви та уникнення «ризикованих» інгредієнтів можуть допомогти зменшити нічний дискомфорт.

Якщо ви знаєте, що певна їжа викликає у вас дискомфорт, краще уникати її перед сном. Ваші сни можуть вам подякувати.

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Нагадаємо, фізіологічні зміни в організмі є основною причиною змін у структурі сну після 40–50 років. Особливу роль у цьому відіграє гіпоталамус — частина мозку, яка відповідає за регуляцію циркадних ритмів, або внутрішнього біологічного годинника.

З віком знижується вироблення мелатоніну — гормону сну, через що циркадні ритми зміщуються: люди починають лягати спати і прокидатися раніше. Крім того, зменшується частка глибокого сну (стадія N3), а поверхневого стає більше, що підвищує чутливість до зовнішніх подразників, як-от як шум і світло. Хоча ці зміни не вважаються патологією, вони можуть призводити до втоми, дратівливості та сонливості вдень.