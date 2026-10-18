Як можна сп’яніти від тарілки пасти: науковці розкрили причину рідкісної аномалії

Науковці розповіли, як вживання звичайної їжі може спричинити алкогольне сп’яніння / © Pexels

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Уявіть ситуацію, коли симптоми алкогольного сп’яніння з’являються після звичайної тарілки пасти, хоча ви не випили й краплі спиртного. Для людей із рідкісним синдромом автоброварні такий дивовижний сценарій є щоденною реальністю.

Про це пише видання Unilad.

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Цей рідкісне явище, також відоме як синдром кишкової ферментації, виникає, коли мікроорганізми в травній системі перетворюють вуглеводи на етанол, який потрапляє в кров і може спричинити інтоксикацію. Спеціалістка з мікробіому Савіта Шрівастава описує це як стан, при якому травна система фактично перетворюється на внутрішню броварню.

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«Синдром автоброварні — це рідкісний медичний стан, при якому ваш шлунково-кишковий тракт буквально функціонує як внутрішня пивоварня», — пояснила вона.

Попри те, що подібний опис лунає доволі дивно, наслідки такого розладу можуть бути надзвичайно небезпечними. Це не лише втрата координації чи плутанина в думках, а й ризик серйозного ураження печінки та потенційні проблеми із законом.

Як виникає синдром автоброварні

За словами гастроентеролога Едмундо А. Родрігеса-Фріаса, синдром автоброварні є рідкісним розладом, за якого мікрофлора кишківника перетворює спожиті вуглеводи на спирт, спричиняючи сп’яніння без вживання алкоголю.

Спеціалістка з мікробіому Савіта Шрівастава зазначає, що до цього призводить важкий дисбактеріоз, зумовлений прийомом антибіотиків, цукровим діабетом або хронічними хворобами травної системи. У такому стані звичайна порція макаронів чи скибочка хліба провокує внутрішню ферментацію.

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При цьому дослідження 2026 року в журналі «Nature Microbiology» довело, що ключову роль у цьому процесі відіграють не лише дріжджі, а й бактерії Escherichia coli та Klebsiella pneumoniae.

Які симптоми та як лікувати рідкісне захворювання

Такий стан викликає раптову інтоксикацію, порушення мовлення та координації, а також важке похмілля після звичайної вуглеводної їжі. За словами лікарів, систематичне внутрішнє вироблення спирту загрожує ураженням печінки та створює серйозні юридичні проблеми, адже розлад рідко визнають офіційним виправданням при перевірках патрульними на дорозі.

Діагностують цей синдром за допомогою тестів із навантаженням глюкозою під наглядом медиків. Лікування передбачає сувору дієту, протимікробну терапію, пробіотики, а у виняткових випадках — експериментальну трансплантацію мікробіоти.

Втім, фахівці попереджають про ризик рецидивів і наголошують, що головною перешкодою для пацієнтів залишається недостатня обізнаність суспільства та лікарів про цю хворобу.

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