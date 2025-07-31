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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Як наш ритм сну впливає на здоров’я: від діабету до депресії

Нерегулярний режим сну може бути небезпечнішим, ніж короткий відпочинок. Вчені пов’язали його з сотнями захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ліжко

Ліжко / © Unsplash

Наше уявлення про здоровий сон може бути надто спрощеним. Якщо раніше основну увагу приділяли лише тривалості сну, то нове масштабне дослідження з участю понад 88 тисяч людей з Біобанку Великої Британії показало: найбільшу загрозу становить не нестача годин, а саме нерегулярний ритм сну.

Про це пише Science Alert.

За словами науковців з Пекінського університету та Воєнно-медичного університету Китаю, у людей з найбільш нерегулярними циклами сну ризик розвитку хвороби Паркінсона збільшувався у 2,8 раза, а діабету 2 типу — у 1,6 раза. Крім того, поганий ритм сну корелював із гіпертонією, депресією, цирозом печінки, дихальною недостатністю та хронічними хворобами легень.

Дослідження охоплювало шість характеристик сну: тривалість, час початку, ритм, ефективність, обсяг та частоту нічних пробуджень. Найбільш тісно з хворобами був пов’язаний саме ритм — тобто стабільність часу засинання і пробудження.

Ба більше, засинання після 00:30 збільшує ризик цирозу печінки у 2,6 раза, а низька ефективність сну — майже вдвічі підвищує ймовірність дихальної недостатності. І це при тому, що частина людей вважає себе «довгосплячими», хоча насправді спить менше 6 годин.

Науковці зазначають: лише опитування не дають об’єктивної картини, тому їх поєднали з даними носимих пристроїв для відстеження сну. Це дозволило точно визначити, як саме режим сну впливає на розвиток хвороб.

Автори дослідження закликають переосмислити критерії «здорового сну». Тепер його регулярність — ключ до профілактики десятків небезпечних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

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