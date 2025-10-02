ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
175
1 хв

Як насправді готують соєвий соус: блогерка розкрила секрети виробництва (відео)

Відео з фабрики набрало понад 108 тисяч переглядів і викликало жваве обговорення серед користувачів Мережі.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Соєвий соус

Соєвий соус / © www.freepik.com/free-photo

Соєвий соус став невіддільною частиною меню для поціновувачів азійської кухні. Водночас далеко не всі знають, які етапи проходить цей продукт, перш ніж опинитися у пляшках на полицях магазинів.

Українська блогерка Олена Мазур розповіла про це у своєму ролику в TikTok, який уже набрав понад 108 тисяч переглядів.

Основою рецептури є суміш соєвих бобів, пшениці, солі та води. Згодом цю густу пасту поміщають у спеціальні рамки, де відбувається тривалий процес ферментації — від кількох тижнів до кількох місяців.

Саме завдяки ферментації та наявності цвілі соус отримує характерну густину й смак. Після цього готовий продукт відтискають за допомогою пресів, пастеризують і розливають у тару. Наприкінці процесу відбувається фасування та маркування.

У коментарях користувачі з України активно діляться враженнями. Дехто відзначає, що тепер зрозумів, чому соєвий соус має таку високу вартість. Інші порівнюють смак справжнього японського продукту з тим, що зазвичай продають у магазинах чи подають у суші-барах, наголошуючи на відчутній різниці.

Нагадаємо, крабові палички можуть назавжди зникнути з раціону багатьох споживачів. Відеоролик, який розкрив детальний процес їхнього виробництва, викликав хвилю обурення в Мережі, а багато гурманів назвали побачене «огидним» і заявили, що це «назавжди відбило у них бажання» їсти цю страву.

