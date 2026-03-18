Як насправді поводяться з багажем в аеропортах: «злите» відео обурило Мережу

Відео з аеропорту О’Гара у Чикаго, на якому валізи кидають на стрічку, набрало мільйони переглядів.

Софія Бригадир
Працівники аеропорту недбало закидають валізи на багажну стрічку. Фото: Tiktok

У соцмережах набирає популярності відео з аеропорту Чикаго, де працівники багажної служби грубо поводяться з валізами. Кадри викликали хвилю обурення та дискусій серед користувачів.

Відповідне відео опублікував користувач @paranoidlag в соцмережі TikTok.

На відео зафіксовано роботу багажної служби в міжнародному аеропорту О’Гара у Чикаго (США). На кадрах видно, як валізи рухаються технічною зоною аеропорту, а працівники з відстані кидають їх на конвеєрну стрічку. Під час падіння багаж сильно вдаряється об металеву поверхню та перевертається.

Відео швидко стало вірусним і зібрало понад 2,7 мільйона переглядів. Багато користувачів соцмереж різко розкритикували таке ставлення до речей пасажирів, назвавши його неприйнятним.

У коментарях люди зазначають, що багаж і його вміст часто мають високу вартість, а подібне поводження може призводити до пошкоджень. Дехто також припустив, що такі процеси варто автоматизувати.

«У цьому немає нічого смішного. Багаж коштує дорого, як і його вміст», — обурився один з коментаторів.

Водночас авіакомпанії зазвичай передбачають компенсацію за зіпсований багаж, однак розмір виплат обмежений, а умови договорів перевезення можуть містити винятки.

Нагадаємо, у Варшаві пасажир відкрив двері літака під час вирулювання, спустився трапом і намагався втекти. Чоловіка оперативно затримали прикордонники.

