- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Як насправді поводяться з багажем в аеропортах: «злите» відео обурило Мережу
Відео з аеропорту О’Гара у Чикаго, на якому валізи кидають на стрічку, набрало мільйони переглядів.
У соцмережах набирає популярності відео з аеропорту Чикаго, де працівники багажної служби грубо поводяться з валізами. Кадри викликали хвилю обурення та дискусій серед користувачів.
Відповідне відео опублікував користувач @paranoidlag в соцмережі TikTok.
На відео зафіксовано роботу багажної служби в міжнародному аеропорту О’Гара у Чикаго (США). На кадрах видно, як валізи рухаються технічною зоною аеропорту, а працівники з відстані кидають їх на конвеєрну стрічку. Під час падіння багаж сильно вдаряється об металеву поверхню та перевертається.
Відео швидко стало вірусним і зібрало понад 2,7 мільйона переглядів. Багато користувачів соцмереж різко розкритикували таке ставлення до речей пасажирів, назвавши його неприйнятним.
У коментарях люди зазначають, що багаж і його вміст часто мають високу вартість, а подібне поводження може призводити до пошкоджень. Дехто також припустив, що такі процеси варто автоматизувати.
«У цьому немає нічого смішного. Багаж коштує дорого, як і його вміст», — обурився один з коментаторів.
Водночас авіакомпанії зазвичай передбачають компенсацію за зіпсований багаж, однак розмір виплат обмежений, а умови договорів перевезення можуть містити винятки.
