Як назвати "судочок" українською: добірка забутих та дотепних слів
Українська мова має чимало унікальних відповідників до запозиченого слова «ланч-бокс», які можуть урізноманітнити щоденне спілкування.
У кожному регіоні України існують свої особливі слова, які часто незрозумілі мешканцям інших областей. Одним із таких цікавих діалектизмів є слово «калабанчик», яке все частіше обговорюють користувачі в мережі.
Про це пише «Телеграф».
Згідно з обговореннями знавців мови, у деяких регіонах України «калабанчиком» називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання. Це слово додає розмові колориту та є чудовим прикладом народної словотворчості.
Водночас українці згадують й інші регіональні назви для посуду з їжею. Наприклад, на Донеччині та в шахтарських регіонах дуже поширеними є слова:
Тормозок — їжа, яку беруть на роботу (найчастіше в шахту);
Мармід — посудина для обіду.
Чим замінити «ланч-бокс»
Замість того, щоб використовувати англіцизм «ланч-бокс» або звичне слово «судочок», мовознавці пропонують звернути увагу на питомі українські варіанти та діалектизми.
Ось перелік слів, якими можна назвати контейнер для їжі:
лоточок;
бутербродник;
погрібець;
їдальник;
мерендя;
канапниця;
обідниця;
смаклунок.
Варто зауважити, що слово «калабанчик» відноситься до діалектизмів, тому його частіше можна почути в невимушеному побутовому спілкуванні, аніж у літературній мові. Однак вживання таких слів допомагає зберегти мовне різноманіття та нерідко дивує співрозмовників.
Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.
Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.