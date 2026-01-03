Як назвати "судочок" українською: добірка забутих та дотепних слів

Українська мова / © УНІАН

У кожному регіоні України існують свої особливі слова, які часто незрозумілі мешканцям інших областей. Одним із таких цікавих діалектизмів є слово «калабанчик», яке все частіше обговорюють користувачі в мережі.

Про це пише «Телеграф».

Згідно з обговореннями знавців мови, у деяких регіонах України «калабанчиком» називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання. Це слово додає розмові колориту та є чудовим прикладом народної словотворчості.

Водночас українці згадують й інші регіональні назви для посуду з їжею. Наприклад, на Донеччині та в шахтарських регіонах дуже поширеними є слова:

Тормозок — їжа, яку беруть на роботу (найчастіше в шахту);

Мармід — посудина для обіду.

Чим замінити «ланч-бокс»

Замість того, щоб використовувати англіцизм «ланч-бокс» або звичне слово «судочок», мовознавці пропонують звернути увагу на питомі українські варіанти та діалектизми.

Ось перелік слів, якими можна назвати контейнер для їжі:

лоточок;

бутербродник;

погрібець;

їдальник;

мерендя;

канапниця;

обідниця;

смаклунок.

Варто зауважити, що слово «калабанчик» відноситься до діалектизмів, тому його частіше можна почути в невимушеному побутовому спілкуванні, аніж у літературній мові. Однак вживання таких слів допомагає зберегти мовне різноманіття та нерідко дивує співрозмовників.

Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.

Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.