Як називається «безіменний» палець українською, той, на якому носять обручку: мало хто знає

«Безіменний» палець українською

Реклама

Сьогодні нечасто задумуються, як правильно українською назвати палець на якому носять обручким, четвертий на руці. А звичне слово «безіменний» насправді є прямим запозиченням з російської мови («безымянный»). Це ще один яскравий приклад того, як російська впливає на українську термінологію.

Таке дослівне копіювання з російської може бути зрозумілим у щоденній розмові, але воно не відповідає нормам української мови. Натомість існують інші, більш відповідні назви для цього пальця, які мають логічне обґрунтування та відображають його розташування або функціональне значення.​ Хоча колись давно цей палець справді називали «безіменним» у багатьох народів, українська мова обрала більш логічну назву, орієнтуючись на його місцезнаходження.

Як правильно україн ською буде «безіменний» палець

Щоб правильно назвати четвертий палець руки українською, слід використовувати термін «підмізинний». Ця назва є логічно обґрунтованою, оскільки чітко вказує на розташування пальця — під мізинцем. Крім того, використання слова «підмізинний» відповідає усталеним правилам українського словотворення.

Реклама

Саме так називається четвретий палець руки у медичній та анатомічній термінології. Вона зафіксована в медичних словниках і анатомічних атласах, що підтверджує її офіційний статус.

Окрім «підмізинного», в українській мові існують інші назви для цього пальця: ​

Примізинний або примізинець — вказують на близькість до мізинця.

Обручковий, персневий, перстеневий, перстенець — пов’язані з традицією носити обручку на цьому пальці.

Кризенець — діалектна назва, поширена в поліських говірках.​

Чому на підмізинному пальці носять обручки

Четвертий палець має особливе значення в культурі та медицині.

Найпоширеніша та найромантичніша теорія походить ще з часів Стародавнього Єгипту. Єгиптяни вірили, що від безіменного пальця лівої руки (а в деяких культурах правої) проходить особлива вена, яка безпосередньо з’єднується з серцем. Римляни перейняли це вірування, назвавши цю вену «vena amoris», що буквально означає «вена любові». Вважалося, що носіння обручки на цьому пальці символізує глибокий зв’язок між серцями закоханих.

Ця традиція поширилася по багатьох країнах світу і зберігається донині, особливо в західних культурах.

Також у медицині з цього пальця часто беруть кров для аналізів.

Отже, використання терміну «безіменний палець» є прикладом мовної кальки, яка не відображає суті та функції цього пальця в українській мові. Замість нього рекомендується вживати терміни «підмізинний», «обручковий» або інші наведені вище, які мають логічне обґрунтування та відповідають українським мовним нормам.