Як не зіпсувати відпустку в Туреччині: що варто знати мандрівникам

Туреччина / © pixabay.com

Плануючи літній відпочинок у Туреччині, багато туристів забувають про важливі деталі.

Про це пише Mirror.

Перше, на що варто звернути увагу — термін дії паспорта. Для в’їзду до Туреччини документ має бути дійсним щонайменше 150 днів з моменту перетину кордону. Також у паспорті обов’язково має бути хоча б одна чиста сторінка для штампів.

Експерти кажуть, завжди майте при собі документ з фотокарткою — оригінал закордонного паспорта або посвідку на проживання. Поліція часто проводить перевірки в людних місцях.

Небезпека шахраїв та алкоголю

Туристів закликають бути обережними з новими знайомими, які пропонують спільно піти до ресторану чи клубу. Існує високий ризик підсипання небезпечних речовин у напої.

У країні фіксували смертельні випадки через отруєння нелегальним алкоголем з метанолом. Розпізнати його неможливо, тому алкоголь варто купувати лише в перевірених закладах і не залишати склянку без нагляду.

Інші важливі застереження

Уникайте неофіційних таксі. Краще користуватися ліцензованими машинами через додатки.

Не наближайтеся до безпритульних собак — існує ризик сказу.

Тримайтеся подалі від масових мітингів та протестів, особливо біля дипломатичних установ.

Не рекомендується відвідувати райони ближче ніж за 10 км від кордону з Сирією.

Мандрівникам радять оформити надійне страхове покриття, яке відповідатиме запланованому маршруту та заходам.

