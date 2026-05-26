Як не зіпсувати відпустку в Туреччині: що варто знати мандрівникам
Експерти наголошують: уважність до деталей допоможе уникнути серйозних проблем і насолодитися відпочинком у Туреччині.
Плануючи літній відпочинок у Туреччині, багато туристів забувають про важливі деталі.
Про це пише Mirror.
Перше, на що варто звернути увагу — термін дії паспорта. Для в’їзду до Туреччини документ має бути дійсним щонайменше 150 днів з моменту перетину кордону. Також у паспорті обов’язково має бути хоча б одна чиста сторінка для штампів.
Експерти кажуть, завжди майте при собі документ з фотокарткою — оригінал закордонного паспорта або посвідку на проживання. Поліція часто проводить перевірки в людних місцях.
Небезпека шахраїв та алкоголю
Туристів закликають бути обережними з новими знайомими, які пропонують спільно піти до ресторану чи клубу. Існує високий ризик підсипання небезпечних речовин у напої.
У країні фіксували смертельні випадки через отруєння нелегальним алкоголем з метанолом. Розпізнати його неможливо, тому алкоголь варто купувати лише в перевірених закладах і не залишати склянку без нагляду.
Інші важливі застереження
Уникайте неофіційних таксі. Краще користуватися ліцензованими машинами через додатки.
Не наближайтеся до безпритульних собак — існує ризик сказу.
Тримайтеся подалі від масових мітингів та протестів, особливо біля дипломатичних установ.
Не рекомендується відвідувати райони ближче ніж за 10 км від кордону з Сирією.
Мандрівникам радять оформити надійне страхове покриття, яке відповідатиме запланованому маршруту та заходам.
