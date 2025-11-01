ТСН у соціальних мережах

Як не змерзнути навіть у найсильніший мороз: 4 прості хитрощі від жителів міста, де -30

Навіть у найпрохолодніших будинках можна почуватися затишно, якщо знати маленькі секрети тепла.

Наталія Магдик
Тепло

Тепло / © Pixabay

Коли за вікном мінус і батареї ледь теплі, варто взяти приклад із канадців — людей, які щороку переживають справжні арктичні зими й при цьому почуваються цілком комфортно. Вони виробили свої прості, але дієві правила тепла, які легко застосувати будь-де.

Про це розповіла канадська блогерка Шира Пекер, пише видання Medium.

Вона поділилася власними звичками, що допомагають пережити люті морози без стресу та переохолодження.

Подвійні штани

Перше, про що забувають у Канаді взимку, — це джинси. Денім швидко промерзає, затримує вологу та зовсім не гріє. Натомість канадці вдягають два шари одягу: спочатку термобілизну або щільні лосини, а поверх — теплі спортивні або флісові штани. Такий «сендвіч із тепла» надійно захищає навіть у пронизливий вітер і мороз.

Електрична ковдра

Ще один секрет тепла — ковдра з підігрівом. У Канаді її використовують не лише в спальнях, а й під час відпочинку на дивані чи за робочим столом. Завдяки регулюванню температури електроковдра підтримує комфортне тепло всю ніч, не перегріваючи тіло й не пересушуючи повітря.

Грілки для рук

Невеликі грілки для рук — справжній зимовий must-have. Це маленькі пакетики з речовиною, що починає гріти після струшування. Вони утримують тепло до семи годин і часто рятують під час прогулянок, поїздок чи навіть польотів. Дехто кладе їх у рукавички, взуття або кишені куртки, щоб залишатися в теплі весь день.

Термокружка або термос

Жоден канадець не виходить узимку без термокружки. Гарячий чай, кава чи шоколад у ній залишаються теплими кілька годин, а подвійні стінки з нержавіючої сталі зберігають температуру навіть у мінус двадцять. До того ж герметична кришка не дає напою пролитися в сумці чи рюкзаку.

Такі звички — не просто зручність, а спосіб життя у холодному кліматі. Канадці довели: аби не замерзнути, не потрібно витрачати багато — достатньо розумно вдягатися, піклуватися про комфорт і мати під рукою трохи тепла в прямому сенсі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як зігрітися, коли холодно в оселі, також у матеріалі були прості поради.

