Обрізки нігтів / © odditycentral.com

Обрізки нігтів

Як обрізки нігтів перетворюють на ліки

У Китаї обрізки нігтів використовують у традиційній медицині.

Якщо ви зберігали обрізки нігтів і думали, що це марне сміття, то виявляється, вони можуть мати цінність. У Китаї обрізки використовують у традиційній медицині як інгредієнт для приготування зіль.

Про це пише Oddity Central.

Згідно з давніми уявленнями, нігті допомагають у лікуванні тонзиліту, здуття живота у дітей та інших недуг. Виробники традиційних ліків скуповують їх у школах і селах, після чого ретельно миють, сушать та перемелюють у порошок. Його додають до лікарських засобів.

Оскільки доросла людина відрощує приблизно 100 грамів нігтів на рік, зібрати достатній обсяг сировини непросто. Через це ціна на обрізки досить висока. Так, жінка з провінції Хебей продавала їх через Інтернет по 150 юанів (приблизно $21) за кілограм. Вона збирала власні нігті з дитинства й вирішила заробити на цьому.

Використання нігтів у традиційній медицині почало спадати ще у 1960-х роках, коли популярність лаку для нігтів зробила «сировину» менш придатною. Згодом знайшли інші інгредієнти з подібними властивостями, але нігті досі не зникли з практики.

Втім, продавати можна лише нігті з рук. Переробники суворо перевіряють сировину і наголошують: нігті з ніг не приймають.

Нагадаємо, який вигляд має чоловік із найдовшими нігтями на планеті.

