Як обрізки нігтів перетворюють на ліки
У Китаї обрізки нігтів використовують у традиційній медицині.
Якщо ви зберігали обрізки нігтів і думали, що це марне сміття, то виявляється, вони можуть мати цінність. У Китаї обрізки використовують у традиційній медицині як інгредієнт для приготування зіль.
Про це пише Oddity Central.
Згідно з давніми уявленнями, нігті допомагають у лікуванні тонзиліту, здуття живота у дітей та інших недуг. Виробники традиційних ліків скуповують їх у школах і селах, після чого ретельно миють, сушать та перемелюють у порошок. Його додають до лікарських засобів.
Оскільки доросла людина відрощує приблизно 100 грамів нігтів на рік, зібрати достатній обсяг сировини непросто. Через це ціна на обрізки досить висока. Так, жінка з провінції Хебей продавала їх через Інтернет по 150 юанів (приблизно $21) за кілограм. Вона збирала власні нігті з дитинства й вирішила заробити на цьому.
Використання нігтів у традиційній медицині почало спадати ще у 1960-х роках, коли популярність лаку для нігтів зробила «сировину» менш придатною. Згодом знайшли інші інгредієнти з подібними властивостями, але нігті досі не зникли з практики.
Втім, продавати можна лише нігті з рук. Переробники суворо перевіряють сировину і наголошують: нігті з ніг не приймають.
Нагадаємо, який вигляд має чоловік із найдовшими нігтями на планеті.