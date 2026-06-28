Як охолодити кімнату без кондиціонера: чоловік показав дивний, але дієвий лайфхак

Спека / © Credits

Реклама

Британець Дін Купер поділився незвичним лайфхаком, який, за його словами, допомагає охолодити спальню у спеку та краще спати без кондиціонера.

Про свій спосіб він розповів у TikTok.

Для лайфхаку потрібні лише два звичайні предмети — вентилятор і порожня підковдра. Спершу Дін увімкнув вентилятор, який стояв поруч із ліжком, а потім направив отвір підковдри в його бік.

Реклама

Після цього підковдра наповнилася повітрям, утворивши щось на кшталт прохолодного кокона. Сам Дін забрався всередину та назвав це “кондиціонером для людей, у яких немає кондиціонера”.

За словами чоловіка, всередині створюється постійна циркуляція повітря, тому людина лежить у своєрідному “охолоджувальному тунелі”.

“Це смішно. Виглядає смішно. Але коли на вулиці нестерпна спека, мені все одно”, — сказав він.

Дін зазначив, що такий спосіб може допомогти тим, кому важко спати в задушливу ніч. Водночас він радить використовувати цей лайфхак обережно, особливо якщо в людини є проблеми зі здоров’ям.

Реклама

У коментарях один із користувачів зауважив, що спати з вентилятором, спрямованим прямо на себе, може бути не найкращою ідеєю, адже це іноді спричиняє м’язовий дискомфорт.

На це Дін відповів, що сам спить із вентилятором майже цілий рік, бо це допомагає йому краще почуватися вночі. Якщо стає холодно, він просто бере додаткову ковдру.

Нагадаємо, через літню спеку багатьом людям дедалі важче заснути та не прокидатися серед ночі. Експерти поділилися шістьма рекомендаціями, які допоможуть покращити сон.

Новини партнерів