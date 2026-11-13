Як припинити жити від зарплати до зарплати: 5 фінансових звичок, які допоможуть заощаджувати

Гроші / © Unsplash

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Нерідко причиною фінансових труднощів стають не великі витрати, а низка дрібних повсякденних рішень. Авторка TikTok Джорджія Мей розповіла про п’ять звичок, зміна яких допомогла їй налагодити бюджет, а фінансові експерти пояснили, чому ці методи справді працюють.

Про це пише видання Bored Panda.

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1. Страх перевіряти банківський рахунок

У своєму відео в TikTok від 9 вересня Джорджія Мей розповіла, що раніше боялася перевіряти банківський рахунок, щоб не бачити, скільки витратила. Тепер вона щодня стежить за балансом і боргами за кредитною карткою. Це допомагає їй бачити, куди йдуть гроші та на чому можна заощадити.

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Фінансові консультанти підтримують такий підхід і радять перевіряти стан рахунку хоча б раз на тиждень. Зокрема, засновник Touchdown Money Скотт Ліберман в інтерв’ю виданню GOBankingRates (серпень 2024 року) зазначив, що в ідеалі варто перевіряти баланс розрахункового рахунку приблизно щотижня.

З цим погоджується і фінансова експертка та власниця блогу Chasing Foxes Грейс Мозер. На її думку, перевіряти рахунок принаймні раз на тиждень найкраще, оскільки це допомагає бачити, скільки грошей витрачається, та стримувати імпульсивні купівлі.

2. Заощадження за залишковим принципом

Раніше Мей витрачала гроші протягом місяця, а відкладала лише те, що залишалося наприкінці. Тепер вона діє навпаки: одразу після отримання зарплати автоматично переказує частину коштів на ощадний рахунок та інвестиції, а решту використовує на поточні потреби. Базовий бюджет дівчина веде в застосунку «Нотатки» на смартфоні.

3. Купівля через знижки та відмова від правила 48 годин

Мей розповіла, що раніше купувала непотрібні речі лише з великими знижками до 70%. Тепер вона записує бажане придбання і чекає два дні, щоб подумати, чи справді їй потрібна ця річ та чи дозволяє її бюджет.

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Фінансовий консультант Джо ДіСанто в інтерв’ю Apartment Therapy у травні 2025 року пояснив, чому це працює: придбання викликають ажіотаж, а в інтернеті цей процес відбувається настільки швидко, що формує ще сильнішу залежність. Дводенна пауза перериває це коло і дає змогу ухвалити зважене рішення.

Експертка з психології грошей Джен Лоуренс також наголосила на емоційному чиннику. За її словами, люди часто роблять імпульсивні купівлі через емоційне перенапруження, а 48 годин очікування допомагають зрозуміти, чи це реальна потреба, чи лише спроба впоратися з голодом, гнівом, самотністю або втомою.

4. Порівняння себе з іншими

Блогерка зазначила, що скоротити витрати стало значно легше після того, як вона припинила рівнятися на рівень життя інших людей. За її словами, усвідомлення того, що хтось завжди матиме дорожче авто чи більший будинок, допомогло позбутися зайвого фінансового тиску.

5. Надмірне гортання соцмереж

П’ятим кроком став усвідомленіший підхід до соцмереж. Мей визнала, що тривалий перегляд ідеалізованих фото в Instagram підштовхував її до зайвих витрат. Замість цього вона почала аналізувати, як дрібні витрати непомітно складаються у великі суми.

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У коментарях під відео користувачі TikTok підтримали блогерку, зазначивши, що регулярні купівлі по 5–10 доларів на каву чи дрібниці можуть залишити без грошей наприкінці місяця. Один із глядачів поділився власним досвідом, зауваживши, що витрати на продукти та повсякденні дрібниці здаються нешкідливими, але якщо робити їх кілька разів на тиждень, за місяць набігають сотні доларів.

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