Як пінгвіни рятують яйця у снігових заметах: зворушливе відео

Субантарктичні пінгвіни

Біля української станції «Академік Вернадський» субантарктичні пінгвіни уже відклали яйця, тож сидіти на гніздах їм доводиться навіть у високих снігових заметах.

Українські полярники показали зворушливе відео птахів, які висиджують дитинчат.

На опублікованих кадрах видно, що деякі пінгвіни сидять на гніздах, високо задерши голови, оскільки довкола замело снігом.

Попри негоду птахи мужньо виконують свій батьківський обов’язок.

«Яйця пінгвінів дуже вразливі до холоду та нападу хижаків. Тому батьки не можуть лишити їх надовго без нагляду», — зауважили в дописі.

Українські полярники зазначили, що пінгвіни постійно чергують, щоб забезпечити обігрів та охорону яєць протягом всього періоду інкубації, який триває 34-37 днів.

Нагадаємо, нещодавно учені з’ясували, що фрагмент льоду, знайдений у Східній Антарктиді, містить повітря, якому близько шести мільйонів років. Це — найдавніший із відомих науці зразків льоду, який дає змогу побачити атмосферу Землі у далекому минулому.