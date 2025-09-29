Як помилка жінки докорінно змінила її життя: неймовірна історія журналістки

Еліс Тейлор / © people.com

У 2017 році британська журналістка Еліс Тейлор вирушила зі Кіпру у спонтанну поїздку на вихідні до Албанії, не підозрюючи, що ця коротка мандрівка повністю змінить її життя. Після майже десяти років успішної кар’єри на Мальті, Тейлор, яка прагнула глибшого зв’язку та мети, одразу відчула, що Албанія — це її місце, попри незнання мови чи культури.

Про це пише People.

Радість від ракії та помилка з квитком

Спочатку Тейлор планувала залишитися в Тирані менше ніж на чотири дні. Але вже на другий день через вушну інфекцію їй довелося звернутися до місцевого лікаря, який порадив відкласти рейс.

Після візиту до аптеки, вона зайшла до кафе, де її запросили до спілкування двоє старших чоловіків та офіціантка. Вони спілкувалися, не знаючи мов одне одного, і зрештою пригостили її двома склянками ракії — традиційного балканського напою з високим вмістом алкоголю.

Під дією напою вона повернулася до готелю, щоб перебронювати квиток, але випадково додала три тижні замість трьох днів.

«Міняти його знову було надто дорого, тому я вирішила залишитися та насолоджуватися країною. Через три тижні я забронювала ще один квиток, щоб повернутися, і повернулася через два тижні з усіма своїми речами у валізах та двома котами», — розповіла Тейлор.

Від журналістки до громадянки

Тейлор швидко адаптувалася, відчуваючи себе в Албанії «безпечно, щасливо, натхненно та як удома». Хоча мова була складною (особливо граматика), вона вивчала її через «занурення» і тепер вільно розмовляє.

Зараз 38-річна Еліс Тейлор є громадянкою Албанії, виховує албанську дитину та поєднує сімейні обов’язки з блискучою медіа-кар’єрою:

Телебачення: У 2019 році вона запустила перший у країні подкаст, який у 2023 році перетворився на перше та єдине англомовне шоу про актуальні події — «Inside Albania» (за підтримки Euronews Albania ). У рамках шоу вона бере інтерв’ю у ключових політичних діячів, включаючи прем’єр-міністра Албанії Еді Раму.

Міжнародна журналістика: Вона є позаштатним редактором POLITICO , кореспондентом BBC та The Times , а також автором трьох книг про Албанію.

Наставництво: Викладає комунікації та займається менторством молоді.

Тейлор активно розвінчує міфи про країну у соцмережах, наголошуючи на її безпеці та сучасній інфраструктурі. Вона підкреслює, що для неї Албанія — це не просто місце проживання, а джерело пристрасті та сенсу життя.

Її 6-річна донька, вільно володіючи двома мовами, також глибоко любить країну і навіть під час візиту до Великої Британії заявила, що надає перевагу Албанії.

