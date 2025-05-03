Як позбутися плісняви на стінах: ефективні поради

Щоб позбутись плісняви на стінах назавжди, недостатньо просто прибрати з поверхні грибок / © Фото з відкритих джерел

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Цвіль на стінах може стати великою проблемою, адже за сприятливих умов вона «приживається» на будь-якому покритті та глибоко проникає у стіни. А от щоб позбутись плісняви, зазвичай доводиться докласти багато зусиль та перепробувати різні способи.

Про найефективніші методи знищення цвілі на стінах розповіли в «Епіцентрі».

Чому в домі з’являється пліснява

Щоб позбутися цвілі назавжди, необхідно не тільки прибрати її зі стін, а й зробити в домі такі умови, за яких вона не захоче повертатись. Тому насамперед з’ясуймо головні причини появи плісняви:

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підвищена вологість (понад 60%), зокрема через неправильне використання зволожувача повітря;

низка температура в приміщенні через погане опалення;

недостатня термоізоляція, що призводить до промерзання стін;

недостатня вентиляція;

погана гідроізоляція (зовнішніх стін, даху, вікон, підлоги);

багато рослин, які потребують обприскування;

постійний вплив водяної пари (ванна кімната, кухня) за відсутності достатньої вентиляції.

Тож перш ніж почати боротьбу з грибком, який вже оселився на стінах, потрібно усунути причини його появи.

Сучасні засоби знищення плісняви

Якщо ви помітили цвіль на стінах, або в приміщенні з’явився затхлий запах, що свідчить про грибок, прихований у непомітних і часто важкодоступних місцях, простіше за все купити спеціалізовану побутову хімію, яка створена саме для вирішення цією проблеми.

До всіх цих засобів додається докладна інструкція, яка дозволить застосувати препарат безпечно та ефективно. Зазвичай, засіб наноситься на цвілу поверхню і через деякий час змивається.

Крім того, існують різні будівельні матеріали з фунгіцидними властивостями, які допоможуть закріпити ефект і відновлять пошкоджені грибком поверхні. Йдеться про ґрунтовки, гідроізоляції та різні фарби з ефектом «антиплісняви».

Варто зазначити, якщо грибок глибоко проник у тиньк чи шви між кахельною плиткою, вам доведеться зробити косметичний ремонт — зняти пошкоджене тинькування чи фугу, обробити уражені місця фунгіцидним засобом та нанести нове покриття.

Народні способи позбавлення цвілі

Якщо за якихось вагомих причин ви вирішили не застосовувати хімічні засоби боротьби з пліснявою, на допомогу прийдуть перевірені народні рецепти:

Оцет — нанесіть на цвілу поверхню будь-яким зручним способом, почекайте кілька хвилин, протріть оброблену ділянку сухою серветкою. Спосіб можна використовувати як регулярну профілактику, особливо для різноманітних поверхонь на кухні: столів, стільниць, дерев’яних дощок, хлібниць тощо. Замість оцту можна використовувати розчин лимонної кислоти або лимонний сік.

Сода — часто використовується разом з оцтом, спочатку місце, де з’явилася пліснява, натирають содою, а потім змивають її оцтом. З обережністю потрібно використовувати на поверхнях, які можна легко подряпати, адже сода є своєрідним абразивом.

Перекис водню — використовується стандартно: нанести на уражену ділянку за допомогою ганчірки чи розпилювача, через 10-15 хвилин протерти губкою чи ганчіркою.

Мідний купорос — використання потребує засобів захисту, адже речовина є отруйною, технологія така ж, як і перекису. Для приготування робочого розчину 10 г мідного купоросу потрібно розчинити в літрі води.

Спирт з гліцерином — використовується на непористих твердих поверхнях. На склянку спирту необхідно додати кілька крапель гліцерину, нанести на плісняву та залишити на годину. Залишки плісняви та гліцерину потім потрібно змити чистою водою.

Нашатирний спирт (аміак) — використовується для видалення цвілі на гладких поверхнях, як то кахель, скло або пластик. Робочий розчин змішується з рівних частин води та аміаку, одразу ж наноситься на уражену ділянку. Залишки потрібно змити через 1–2 години.

Олія чайного дерева — безпечний натуральний фунгіцид, але має не надто сильну дію, тому використовується тільки якщо ураження пліснявою нещодавнє та незначне. На пів склянки води додайте 2 мл олії чайного дерева та 1 чайну ложку звичайної солі. Після нанесення такий розчин змивати не потрібно.

Як попередити появу плісняви в домі

Що не мати «головного болю» через цвіль на стінах, варто дотримуватись кількох простих правил:

Регулярно провітрюйте приміщення. Встановіть примусову вентиляцію у ванній кімнаті. Використовуйте витяжку під час приготування їжі. Використовуйте осушувач повітря, якщо у вашому будинку чи квартирі вологість вища за 60% Використовуйте озонатор повітря (допомагає як у профілактиці, так і в боротьбі з пліснявою). Не захаращуйте кімнати зайвими меблями та залишайте проміжок вздовж стін для вільної циркуляції повітря.

Нагадаємо, існують прості домашні засоби, які очистять шампури та сітку гриль за дві секунди. Це відмиває навіть застарілий жир.