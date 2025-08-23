- Дата публікації
Як працює ваш мозок: швидкий тест розповість про особливості вашого мислення
Новий візуальний тест підкорив соцмережі. Залежно від того, що ви побачите першим, можна дізнатися про особливості вашого мислення.
Нова оптична ілюзія викликала жваві суперечки серед користувачів Мережі. Те що ви побачили першим — відповість, як працює ваш мозок.
Про це повідомило видання Mirror.
На фото засніженої гори одні люди розгледіли динозавра, інші — двох осіб, які обіймаються, а дехто навіть заявив, що бачить собаку. Автор зображення підписав його так: якщо ви спершу бачите двох людей — це свідчить про «лівопівкульне мислення», якщо динозавра — про «правопівкульне».
У коментарях під публікацією користувачі масово ділилися своїми враженнями. «Я бачу динозавра на хвості. Я бачу двох людей, що обіймаються, внизу ліворуч», — написав один. Інший додав: «Я бачу тільки двох людей». Водночас чимало користувачів побачили й третій образ — собаку. «Чудовий собака!» — відгукнувся коментатор. «Я бачу цуценя, яке відпочиває», — написав ще один.
Варто зазначити, що твердження про «право-» чи «лівопівкульних» людей науково не підтверджене. Хоча в 1970–1980-х роках нейропсихолог Роджер В. Сперрі описав особливості роботи різних півкуль, сучасні дослідження показали: обидві частини мозку працюють у тандемі. Смітсонівський науково-освітній центр пояснює, що популярні тести такого типу відображають радше особисті вподобання, ніж реальну роботу мозку, і мають переважно розважальне значення.
