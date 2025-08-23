Як працює ваш мозок: швидкий тест розповість про особливості вашого мислення

Мозок / © Pixabay

Нова оптична ілюзія викликала жваві суперечки серед користувачів Мережі. Те що ви побачили першим — відповість, як працює ваш мозок.

Про це повідомило видання Mirror.

Оптична ілюзія. Фото: The Minds Journal

На фото засніженої гори одні люди розгледіли динозавра, інші — двох осіб, які обіймаються, а дехто навіть заявив, що бачить собаку. Автор зображення підписав його так: якщо ви спершу бачите двох людей — це свідчить про «лівопівкульне мислення», якщо динозавра — про «правопівкульне».

У коментарях під публікацією користувачі масово ділилися своїми враженнями. «Я бачу динозавра на хвості. Я бачу двох людей, що обіймаються, внизу ліворуч», — написав один. Інший додав: «Я бачу тільки двох людей». Водночас чимало користувачів побачили й третій образ — собаку. «Чудовий собака!» — відгукнувся коментатор. «Я бачу цуценя, яке відпочиває», — написав ще один.

Варто зазначити, що твердження про «право-» чи «лівопівкульних» людей науково не підтверджене. Хоча в 1970–1980-х роках нейропсихолог Роджер В. Сперрі описав особливості роботи різних півкуль, сучасні дослідження показали: обидві частини мозку працюють у тандемі. Смітсонівський науково-освітній центр пояснює, що популярні тести такого типу відображають радше особисті вподобання, ніж реальну роботу мозку, і мають переважно розважальне значення.

